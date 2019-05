Olanda oggi alle urne: destra euroscettica alla prova del voto

Oggi l’Olanda andrà alle urne per scegliere la nuova Camera e il nuovo Governo, con l'incognita di un'affermazione della destra euroscettica e anti-Islam di Geert Wilders, e la grande assente di questa campagna elettorale è l'economia. «È un bel cambiamento rispetto al 2012, quando era tutto un discutere di crisi, euro, austerity e riforme», sottolinea Mathijs Bouman, economista indipendente e giornalista. «Oggi – continua – la campagna è soprattutto su temi nazionalistici: chi siamo, che cosa vogliamo dall'Unione europea, che politiche adottare su immigrazione e rifugiati».

Numeri positivi

Non è peraltro così sorprendente con un'economia che, dopo la sbandata post-crisi, si è rimessa stabilmente in carreggiata, con la crescita che viaggia al 2-2,1%, il deficit sostanzialmente azzerato, il debito che quest'anno dovrebbe scendere al 60,2%, la disoccupazione che si attesta tra il 5 e il 6 per cento.

Tuttavia il programma economico dei partiti da queste parti viene preso molto seriamente, vera e propria cartina di tornasole di una futura azione di governo credibile, al punto che dal 1986 l'autorevole think tank Cpb (Ufficio di analisi delle politiche economiche) analizza in maniera sistematica le linee guida dei gruppi politici che accettano volontariamente di sottoporgliele.

Quest'anno, come nota ancora Bouman, «le differenze sono più chiare rispetto al dibattito su più o meno austerity del 2012, perché l'economia è tornata a crescere, ci sono soldi da spendere. Così i partiti di sinistra hanno un'agenda di sinistra: più welfare, meno tasse per i poveri, più investimenti nei servizi pubblici; quelli di destra propongono soprattutto di abbassare le tasse per tutti».

Tra gli undici gruppi che hanno sottoposto il programma al Cpb manca però il più atteso: il Pvv, il Partito per la libertà di Wilders fino a pochi giorni fa favorito nei sondaggi e ora superato dai Vvd, il Partito liberal-conservatore del premier in carica Mark Rutte, a cui vengono assegnati 27 seggi contro 24 secondo l'ultima rilevazione del'accreditato sito Peil.nl di Maurice de Hond. «Nel 2012 il Pvv fece analizzare il programma, questa volta non è della partita – dice Bouman – perché, di fatto, non ha un programma economico».

Gli 11 punti del partito di Wilders

Il Partito per la libertà ha in realtà presentato uno scarno manifesto elettorale: 11 punti con relativa indicazione di costi o benefici. Si intitola «L'Olanda di nuovo nostra» ed è per metà un'esposizione del primo punto, «de-islamizzare i Paesi Bassi»: stop a richieste di asilo e immigrati dai Paesi islamici, chiusura delle frontiere e dei centri per richiedenti asilo, divieto di indossare il velo islamico in pubblico, chiusura delle moschee e messa al bando del Corano, ritiro della doppia cittadinanza ed espulsione per chi commetta crimini. Il tutto, nel conteggio del Pvv, dovrebbe far risparmiare oltre 7 miliardi. Lo stesso dettaglio non si trova però nelle altre 11 misure del manifesto, che propongono tra l'altro l'uscita dalla Ue, riduzioni delle tasse, pensione a 65 anni (contro i 67 attualmente previsti). E' un programma credibile?

L’economista Bouman: nel programma Pvv mancano indicazioni precise

«Se si esamina questo pamphlet è davvero difficile fare calcoli e capire se sono proposte realizzabili – sbotta Bouman – perché non ci sono indicazioni precise di cosa vogliono fare veramente. Per esempio dicono di voler abbassare le tasse, ma non sappiamo di quanto e per chi. È un programma a somma zero (cioè costi e benefici si equivalgono secondo i calcoli del Pvv, ndr) ma due cose importanti – uscita dall'Unione europea e introduzione di referendum vincolanti – non vengono conteggiate ma solo indicate come “promemoria”. Nel 2012, peraltro, l'uscita da Ue ed euro non fu neppure inserita nel prospetto sottoposto al Cpb, ma poi proposta agli elettori nel programma elettorale… In definitiva – conclude – io penso che non siano davvero interessati a contraddizioni e incongruenze dei calcoli, non è quello il modo in cui vogliono combattere la loro battaglia, che fa leva piuttosto su sentimenti e emotività».

Qualunque sia il risultato del voto, è difficile tuttavia che il Pvv vada al governo: quasi tutti gli altri partiti hanno escluso una coalizione con Wilders, il che in un sistema proporzionale puro rende l'ipotesi alquanto remota. Ma se ci andasse, riuscirebbe a mantenere le promesse? «Sono così scarse che mi è difficile dire» conclude Bouman, che ricorda tra l'altro come nel 2010, quando il Pvv appoggiò brevemente dall'esterno un governo guidato sempre da Rutte, «il giorno dopo le elezioni Wilders, che aveva promesso di non alzare l'età pensionabile, andò alla radio nazionale e dichiarò che le pensioni per lui non erano così importanti. Ma quello delle promesse irrealizzabili è un problema comune dei populisti, non solo in Olanda, da Syriza in Grecia al Front National francese».

