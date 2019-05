Gentiloni a Strasburgo: no a Europa di serie A e serie B

STRASBURGO - Nel giorno di incerte elezioni politiche in Olanda e mentre l’uscita del Regno Unito dall'Unione provoca nuovi dubbi euroscettici in molti Paesi, la Commissione europea ha colto l'occasione di un dibattito al Parlamento europeo qui a Strasburgo insieme al premier italiano Paolo Gentiloni per annunciare che in aprile intende presentare le linee-guida di una nuova Europa sociale. Il tema è politicamente delicato. Sta a cuore a molti governi, ma è anche fonte di divisioni tra Est e Ovest dell'Europa.

L'Unione – ha detto stamani il presidente dell'esecutivo comunitario Jean-Claude Juncker - non è ancora uscita «dalla crisi economica che è la sua, in particolare la crisi sociale. Dobbiamo concentrare tutta la nostra attenzione su ciascuna questione legata alla crisi economica e sociale». La Commissione europea è «pronta ad adottare proposte in aprile», ha aggiunto l'ex premier lussemburghese. «L'Europa sociale non può attendere. Bisogna farla ora, e non nel 2025».

La questione è politicamente cruciale. Da un lato, maggiore attenzione ai temi sociali è essenziale, come ha detto in aula il premier Gentiloni, per riavvicinare gli europei al processo di integrazione comunitaria. La disoccupazione giovanile e l'incertezza economica devono indurre l'establishment europeo a mettere mano a una situazione dove continuano a dominare diverse legislazioni sociali. Dall'altro, l'armonizzazione delle regole è una tendenza che fa paura.

Nei Paesi dell'Est, questa soluzione non piace. Tra le altre cose, i Paesi della regione non vogliono accettare un salario minimo per tutti i Ventotto perché temono di perdere in competitività rispetto all'Ovest. Viceversa, l'armonizzazione è ritenuta dai vecchi Paesi membri uno strumento per meglio difendersi dal dumping sociale proveniente da Est. Non per altro l'annuncio del presidente Juncker stamani in aula è stato accolto da un freddo applauso dei parlamentari.

La questione dell'Europa sociale si incrocia con il dibattito sul futuro dell'Unione. I Paesi membri si riuniranno a Roma il 25 marzo prossimo per un vertice nel quale firmeranno una dichiarazione programmatica per i prossimi 10 anni. I diplomatici sono alla ricerca di un compromesso tra i governi che vogliono sottolineare l'unità a 27 e quelli che invece vogliono aprire la porta a nuove cooperazioni rafforzate in una Europa a cerchi concentrici. Questa tensione è emersa anche nel dibattito di oggi.

Mentre il presidente Juncker notava che «l'Europa a più velocità è già una realtà e non creerebbe una nuova cortina di ferro tra Est e Ovest», il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ribadiva la necessità di assicurare l'unità a 27: «Se volete andare velocemente, andate da soli – ha detto l'ex premier polacco, attento a non dividere i paesi membri –. Se volete andare lontano, allora andate insieme». Lo stesso premier Gentiloni ha respinto l'idea di una Europa «di Serie A e di Serie B».

«Dobbiamo impedire» il rischio «di un 1989 alla rovescia, in cui l'Europa si caratterizza per la ricostruzione di nuovi muri», ha detto il presidente del Consiglio. «Roma», ha spiegato il premier, «deve essere innanzitutto un'occasione per ricordare alle nostre opinioni pubbliche, ai nostri concittadini europei, i risultati che sono stati raggiunti in questi 60 anni: la pace, la libertà, i livelli di protezione sociale (…), il mercato unico, una storia di successo che ha fatto definire l'Unione una superpotenza tranquilla».

Il dibattito qui a Strasburgo è stato anche l'occasione per criticare aspramente le parole del governo turco che ha accusato la controparte olandese di misure naziste dopo che L'Aja ha deciso di impedire a un rappresentante di Ankara di partecipare a un comizio politico organizzato dagli immigrati turchi in Olanda in vista di un referendum costituzionale che si terrà a breve in Turchia. «Se qualcuno vede fascismo a Rotterdam – ha detto il presidente Tusk - è completamente distaccato dalla realtà».

