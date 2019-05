Italian Design Day: la prima volta in Vietnam

HANOI – Le manifestazioni per l'Italian Design Day hanno fatto tappa anche ad Hanoi, capitale del Vietnam, come prima tappa di una serie di iniziative che quest'anno testimonieranno una crescente attenzione verso uno dei piu' promettenti Paesi emergenti.

Il sindaco di Hanoi Nguyen Duc Chung, accolto dall'ambasciatrice Cecilia Piccioni, ha presenziato all'inaugurazione della manifestazione, con una mostra storica sui piu' iconici momenti del design allestita a “Casa Italia”, che e' diventata un punto di riferimento non solo per la comunità italiana ma per l'intera citta'. Tra le altre iniziative, tavole rotonde e conferenze all'università' e la mostra storica sul design.

Il progetto nel suo complesso – varato dal Ministero degli Esteri in collaborazione con la Triennale di Milano e i dicasteri dello Sviluppo e dei Beni culturali - si e' articolato a inizio marzo su 100 citta'del mondo, con la presenza di altrettanti “ambasciatori” del design italiano. “Si e' trattato anzitutto di raccontare l'essenza del design italiano. Il fine ultimo e' contribuire a creare interazione con le culture dei Paesi che si vanno a visitare, come premessa per ulteriori sviluppi”, afferma Barbara Trebitsch, Academic Projects Senior Head alla Domus Academy/Naba.

Un paese promettente. “Nella sua storica visita in Vietnam del 2015, il presidente Sergio Mattarella aveva segnalato l'importanza di pore l' accento sulla collaborazione culturale e la disseminazione delle nostre eccellenze, in modo da avvicinare i nostri due Paesi sempre piu in un approccio people-to-people – afferma l'ambasciatrice Piccioni – Con questa iniziativa si apre la programmazione degli eventi 2017 alli'nsegna del ‘vivere all'italiana”, la nuova modalita' di promozione fortemente voluta dal ministero degli Esteri”. Piccioni sottolinea che l'Italia e' il secondo parter commerciale vietnamita nella Ue per le esportazioni e il quarto per importazioni, mentre e' positiva anche la situazione degli investimenti diretti, da quelli che da anni hanno affermato nel Paese asiatico il made in Italy nei beni di consumo durevoli (da Piaggio ad Ariston) a nuove iniziative come quella di Datalogic.

Design tra passato e futuro. “Il design italiano affonda le sue radici nel bello e nel ben fatto, in una evoluzione sociale ed economica particolare, una cultura precisa, nei distretti produttivi, ma per accogliere la sfida del futuro sta dimostrando di utilizzare il proprio stile e la propria regola in un approccio che risponde allo spirito del tempo, in una società liquida e globale in cui la regola si può infrangere con maestria”, afferma Trebitsch: “Si, siamo il Paese del bello e del ben fatto ma il concetto di bello viene adesso interpretato assimilando, per dirla con Umberto Eco ‘soddisfazioni estetiche che sono il contrario di quelle tradizionali'. Lo stile italiano è sempre lì, sottotraccia, riconoscibile nel pregio del dettaglio, del design del singolo pezzo, della cura dei materiali e lo stile è l'alfabeto sul quale si posa la progettazione. Se però è vero che il design, e ancora più la Moda, progettano il futuro, intercettano i bisogni di una società sempre più complessa e globale, è altrettanto vero che il futuro appartiene a chi saprà conservare le proprie radici in un approccio visionario”.

“Il potere del racconto, il gioco dei materiali e degli elementi in apparente contrasto rappresentano la contemporaneità, lo spirito del tempo; l'eclettismo che contraddistingue uno stato del Mondo e dell'anima – conclude - La sfida del futuro consisterà nel conservare le proprie radici mantenendo aperto il dialogo e l'inclusione di culture e approcci diversi dal nostro, un futuro nel quale i Brand sostituiranno al racconto in modo ancor più evidente, il dialogo”.

