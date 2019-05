Nikkei statico nel post-Fed, la BoJ non si muove

L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha chiuso oggi su livelli stabili, con un impercettibile rialzo dello 0,07% a 19.590,14 punti.

Il mercato azionario giapponese non ha ricevuto particolari scosse nè dalla mancanza di nuove iniziative da parte della Banca del Giappone ne' dalla decisione della Fed di alzare i tassi americani di 25 punti base, pur registrando di riflesso in negativo gli effetti del rialzo di yen e Treasuries.

Se l'iniziativa della banca centrale Usa era ormai scontata, lo yen si e' rafforzato sul dollaro fin nelle vicinanze di quota 113 rispetto ai 114,7 di ieri: vari operatori hanno venduto dollari e comprato yen in quanto si attendevano che la Fed potesse indicare una possibile accelerazione del passo degli ulteriori rialzi attesi per il 2017 e 2018 (il segnale arrivato è stato invece quello gia' circolante, ossia una gradualità del processo, con altri due probabili rialzi quest'anno e forse tre l'anno prossimo).

Con lo yen più forte che pesa sui titoli delle aziende esportatrici, il Nikkei ha aperto in ribasso, comunque contenuto nello 0,6%, e si è poi mosso nei due sensi entro una fascia relativamente ristretta. Deboli anche i titoli assicurativi, sulla scia del rimbalzo dei Treasuries e del calo del dollaro. A frenare il mercato è stato anche il titolo di Fast Retailing, casa madre della catena di abbigliamento Uniqlo, dopo un report del quotidiano Nikkei sulle aggressive strategie di espansione dei principali rivali.

Dopo un certo sollievo sui mercati per la sconfitta del partito antieuropeo nelle elezioni olandesi, l'attenzione degli investitori - per quanto riguarda gli eventi politici - passa ora all'appuntamento elettorale in Francia.

Mentre la Federal Reserve ha varato ieri un nuovo giro di vite sui tassi, la Banca del Giappone oggi non ha fatto alcuna mossa, limitandosi a confermare la politica ultraespansiva in corso che ha come obiettivo un controllo della curva dei rendimenti focalizzato sul mantenimento intorno a zero dei tassi sui decennali nipponici. Niente rialzi o avvio di “tapering” degli acquisti annuali di JGB (più o meno a un ritmo di 80mila miliardi di yen) e conferma anche di un tasso negativo di -0,1% su parte dei depositi delle istituzioni finanziarie: la BoJ mostra dunque di non voler irrigidire la sua strategia finche' le attese di inflazione non prendano piede.

La BoJ ha ribadito il target di inflazione del 2% (che resta sfuggente) e confermato anche la sua valutazione sull'economia giapponese, che resterebbe su un trend di moderata ripresa. Per gli investitori, la questione è intravedere se il target zero dei rendimenti sui decennali possa eventualmente essere alzato dalla BoJ nella seconda parte di quest'anno: è la Fed a guidare le danze e a contribuire a pressioni rialziste sui tassi obbligazionari anche fuori dagli Usa. La maggior parte degli analisti ipotizza che ancora per parecchi mesi la banca centrale nipponica non si muoverà.



