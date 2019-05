Quante guerre si combattono sull’acqua

Nel mondo si celebra la giornata dell'acqua ma le guerre per l’oro blu incendiano da sempre un Medio Oriente assetato. La Mesopotamia, “Terra tra di due fiumi”, il Tigri e l’Eufrate, si dibatte nella siccità e attende un altro rivolgimento geopolitico tra Mosul e Raqqa, le roccaforti del Califfato, per decidere il corso della storia e anche la nuova “idro-politica” regionale. Vista sotto questo profilo la guerra del Siraq, innescata dall'invasione americana del 2003, dalla contrapposizione sciiti- sunniti, dagli interessi confliggenti di grandi e medie potenze, si illumina di una nuova dimensione: non solo scontro politico, religioso, etnico e per il petrolio, ma anche conflitto per l’acqua.

Anzi, non è poi così azzardato affermare che la siccità, con la profonda crisi sociale che ha provocato in Siria, è una delle cause delle proteste esplose sei anni fa nel marzo 2011. Alcune delle cifre più interessanti che spiegano la guerra civile si trovano in un saggio recente “Guerra dell'Acqua” di C. Alessandro Mauceri (Rosenberg & Sellier): tra il 2006 e il 2010 il 60 % del territorio siriano è stato colpito da una siccità acuta, alla vigilia della rivolta contro il regime alauita di Bashar Assad la produzione di grano era crollata del 50 per cento, in alcuni governatorati tre quarti delle famiglie avevano perso i raccolti a ripetizione, gli allevatori l'85% del bestiame e quasi un milione di persone non aveva più mezzi di sostentamento.

In pochi anni tra il 2008 e il 2010 un milione e mezzo di siriani sono emigrati dalla campagne nelle aeree urbane. In Siria su 22 milioni di abitanti circa la metà viveva di agricoltura e la siccità degli anni Duemila ha colpito tutta l'economia innescando un esodo di massa. La siccità ha avuto un effetto catalizzatore sulla crisi sociale e politica in Siria: tre milioni di persone sono state ridotte in povertà e circa due milioni hanno abbandonato la terra. Gran parte degli emigrati è andata verso Damasco, Aleppo, Hama, dove la situazione urbana era già esplosiva per l'arrivo di centinaia di migliaia di rifugiati dall'Iraq.

Il ruolo di queste nuove comunità urbane impoverite è stato significativo nei movimenti di opposizione al governo baathista: un serie di cambiamenti sociali, economici e ambientali hanno così eroso il contratto tra cittadini e governo contribuendo in maniera decisiva alla perdita di legittimità del regime alauita.

Nella terra dei due fiumi l'acqua è un obiettivo strategico. Uno dei primi bersagli dell'Isis nella sua fulminea avanzata del 2014 in Iraq e in Siria sono state le dighe sul Tigri e l'Eufrate.

In Mesopotamia l'acqua può diventare persino più importante del petrolio. Il 98% dell'acqua dolce in Iraq viene da questi dei fiumi ma la loro portata è in declino a causa della siccità, del cambiamento climatico, del depauperamento delle risorse, della crescita della popolazione. E in più c'è un problema fondamentale: il 90% dell'acqua dell'Eufrate e il 50 % di quella del Tigri hanno origine in Turchia.

In poche parole Ankara controlla i rubinetti della sicurezza idrica e alimentare di 60 milioni di persone. Dagli anni Sessanta a oggi la Turchia, con il progetto Gap, ha realizzato 140 dighe sul corso del Tigri e l'Eufrate. Il flusso dell'acqua che arriva in Siria e Iraq in questi anni si è ridotto di un terzo: è chiaro che non si tratta soltanto di gestione delle risorse idriche, in gioco c'è il potere e il controllo di un'intera regione che coincide quasi del tutto con quella abitata storicamente dai curdi. L'idro-politica, la gestione dell'acqua, è forse l'arma più acuminata ed efficace in mano a Erdogan e alla Turchia per condizionare quanto avviene ai confini con la Siria e l'Iraq.

Ed è stata una diga a riportare l'Italia in Iraq quando il governo italiano ha schierato un contingente militare per proteggere il lavori della Trevi alla diga di Mosul. Questo è il più grande sbarramento dell'Iraq, costruito però su fondamenta carsiche: ecco perché è noto da più di trent'anni che la diga correva il pericolo di crollare. Alta 113 metri e lunga 3,5 chilometri, con una potenza di 1050 megawatt ha garantito al Kurdistan rifornimenti costanti di energia elettrica anche quando il resto dell'Iraq per anni, ha vissuto in un costante blackout. Per questo è strenuamente difesa dai peshmerga curdi, più dei pozzi petroliferi intorno a Mosul e Kirkuk.

Ma la Mesopotamia è solo un esempio delle guerre dell'acqua in Medio Oriente. Nel 1967 con la Guerra dei Sei Giorni, Israele prese il controllo della Alture siriane del Golan e della Cisgiordania: questo significa possedere le riserve di acqua dolce del Mare di Galilea e del fiume Giordano. Lo stato ebraico oggi utilizza il 60% di queste risorse idriche eppure solo il 3% del bacino del Giordano si trova in territorio israeliano. L'acqua genera conflitti. Ma può essere anche uno strumento per costringere i nemici a entrare in una stanza e cominciare parlare: è successo a Egitto, Sudan, Etiopia, in lotta quotidiana per il Nilo, a Pakistan e India in concorrenza per le acque dei fiumi dell'Himalayia e del Kashmir. Una cosa è certa: per l'acqua si muore, si emigra, si combatte, è una delle sfide globali, forse la più decisiva

