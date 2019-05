Tra rabbia e sberleffi, è bufera social su #Dijsselbloem

La rete e in particolare i social media si sono scatenati a commentare le parole del presidente dell’Eurogruppo, l’olandese Jeroen Dijsselbloem. Ed è subito spaccatura: non tanto tra chi approva e disapprova l’uscita un po’ bacchettona dell’esponente socialdemocratico olandese (il rigore dei conti pubblici incontra pochi fan su Facebook o Twitter), ma tra chi reagisce iroso e sdegnato alla bacchettatura nordeuropea e coloro i quali reagiscono con ironia alle parole di Dijsselbloem («Durante la crisi dell'euro i Paesi del Nord hanno dimostrato solidarietà con i Paesi più colpiti. Come socialdemocratico do molta importanza alla solidarietà, ma hai anche degli obblighi, non puoi spendere tutti i soldi per alcol e donne e poi chiedere aiuto»). Tanto che l’hashtag con il nome di Dijsselbloem si è collocato stabilmente in testa ai “trend topic” in Italia e in diversi altri paesi europei.

In prima linea a chiedere le dimissioni del presidente dell’Eurogruppo, il segretario del Pd Matteo Renzi: «Il Presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, ha perso una ottima occasione per tacere» attacca il post dell’ex premier italiano, che sottolinea la necessità - proprio nella settimana delle celebrazioni per i 60 anni dell’Unione Europea - di lavorare «tutti per una Europa della democrazia e non della burocrazia».

Anche Renato Brunetta scende in campo contro le parole dell’esponente socialdemocratico olandese. Marcando tuttavia una differenza sulla visione di Europa: «UE. Parole Dijsselbloem? Inaccettabili, alla larga da questa #Europa». Critiche a Dijsselbloem anche dall’Austria, a firma di un europarlamentare socialista:

Dijsselbloem not fit to be Eurogroup president, says Pittella http://www.politico.eu/article/dijsselbloem-not-fit-to-be-eurogroup-president-says-pittella/ via @POLITICOEurope – Josef Weidenholzer(Weidenholzer)

Ma al di là delle dichiarazioni dei politici, le bacchettate olandesi ai “soldi spesi per alcol e donne” suonano stonati a molti utenti della rete, che ricordano le recenti intemperanze a Roma, proprio dei tifosi olandesi:

Poichè abbiamo speso i ns.soldi in alcool,chiediamo agli olandesi se curano i ns monumenti #barcaccia #dijsselbloem… https://twitter.com/i/web/status/844492468712300546 – enricocolosimo(enricocolosimo)

In effetti non sono pochi, nell’assolato meridione europeo, a ricordare come siano soprattutto i popoli del Nord inclini a consumare bevande alcoliche. L’esempio utilizzato da Dijsselbloem, con cui intendeva focalizzare il tema della disciplina di bilancio dei paesi europei, tradiva in effetti il calco nordeuropeo di come si sperperano le risorse pubbliche: mentre in paesi come la Grecia, per esempio, è stata la spesa pensionistica e gli sprechi nella pubblica amministrazione ad affossare i conti di Atene (più che l’affezione per Bacco e Venere). Altri utenti Twitter scrivono direttamente in inglese al presidente dell’Eurogruppo, ricordando però le classifiche sul consumo di alcol in Europa, paese per paese:

@J_Dijsselbloem We can only learn from your country, Sir. Cheers from Italy, second manufacturing country of the E… https://twitter.com/i/web/status/844498408249405441 – Petronius(tonypunkreas)

Per altri è l’occasione per allargare il bersaglio della critica all’euro e alle istituzioni comunitarie, con un garbo davvero rarefatto. Non mancano sui social turpiloquio e critiche aspre. Ma la gaffe di #Dijsselbloem, condita com’è di argomenti “gustosi” come eros e alcol, è anche l’occasione per scatenare l’ironia sui social. Alcuni più lievi, prendendo di mira i luoghi comuni: facili da attagliare agli altri, pesanti se riguardano noi stessi:

Tutto il mondo è paese! dopo #Perego nazionale,ecco #Dijsselbloem con l'elenco di luoghi comuni.Eppure sembra che sia lui ad aver bevuto – katiuscia milani(briscolina)

E il riferimento al recente infurtunio Rai sul tema “donne dell’est europeo” è di fresca attualità e ripreso da più angolazioni su Twitter (“I popoli del Sud con i soldi del Nord e storditi dall'alcool dell'Ovest hanno irretito donne dell'Est). Ma gli argomenti oggetto degli strali a 140 caratteri non mancano:

Ti sei dimenticato le sigarette e le schedine #Dijsselbloem – Pasquale(pasmadferit)

E c’è chi ricorda la memorabile frase di George Best, stella del football anni 60 e 70: «Ho speso gran parte dei miei soldi per alcool, donne e macchine veloci, il resto l'ho sperperato»

Secondo #Dijsselbloem presidente eurogruppo siamo tutti George #Best usiamo soldi per donne e alcool. Il resto lo sprechiamo per pagare lui. – Alessio Sarnelli(AlessioSarnelli)

L’ironia sale mescolando ai temi del sesso e dell’alcol i rappresentanti delle istituzioni europee, come questo post di Twitter che sottolinea come dal punto di vista degli olandesi, i meridionali sono i lussemburghesi. E il riferimento perfido al presidente della Commissione Europea Junker è icasticamente esplicito:

There is something very "southern" in @JunckerEU Don't you think Jeroen @J_Dijsselbloem ? #Dijsselbloem #eu… https://twitter.com/i/web/status/844497438098509825 – MALACOPHOBIC(amantomatimou)

Chi cercasse sui social media un approfondimento del dibattito sulle istituzioni europee - almeno in questa occasione - resterà deluso. Il perché risiede nella natura stessa dei social media, che portano alla “omofilia delle reti”: la tendenza, cioè, di ricercare, apprezzare e condividere i contenuti che piacciono già all’utente social, che tendenzialmente si tiene peraltro alla larga dalla dialettica e dalla criticità. Che tuttavia sono il sale della democrazia e della crescita culturale. Anche per questo i social finiscono per estendere e marcare la differenza tra la cultura del Nord Europa, fondata sull’etica protestante della responsabilità e del rigore, e quella dell’Europa Meridionale, caratterizzata dalla cattolica (auto)assoluzione dei peccati. Anche in materia di disciplina dei conti pubblici

