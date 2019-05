Trump preoccupa i mercati: la maledizione delle promesse mancate

Il nervosismo dei mercati ha un nome: Donald Trump. Sono i dubbi sulle sue promesse politiche e economiche a scuotere i nervi degli investitori: il voto di domani, giovedì, sulla cancellazione della riforma Obamacare è diventato molto incerto. Un’attesa al cardiopalma per sapere se i Presidente avrà davvero abbastanza voti - e capitale politico - per far avanzare la sua prima significativa azione legislativa. L'aspetto cruciale di quel voto, per i mercati, va ben al di là del futuro della sanita' americana: in gioco è la credibilità stessa della Casa Bianca e la sua abilità di realizzare i pilastri della sua agenda, da una riforma del budget a un rivoluzione delle tasse, da una continua deregulation, nell'ambiente come nella finanza, ad una svolta nel commercio che avvantaggi l'export, fino a un sognato piano di investimenti infrastrutturali a sostegno della base industriale del Paese. Trump è parso perdere colpi di credibilità, all'interno oltre che all'estero: il Wall Street Journal, in un editoriale non firmato nella pagina tradizionalmente conservatrice dei commenti, ha oggi spietatamente paragonato il Presidente e il suo attaccamento alle accuse che Barack Obama lo avrebbe fatto spiare a quello di un ubriaco per la bottiglia di gin. E le sue promesse ambiziose rischiando di trasformarsi in delusioni cocenti.

Sanità

Aveva promesso di eliminare Obamacare e sostituirla con un piano ispirato al libero mercato ma che avrebbe garantito ugualmente assistenza a tutti e cali nei costi. Il progetto che va al voto, però, ha sollevato pesanti critiche sia da destra che da sinistra. Per i conservatori non si spinge abbastanza in là, è una sorta di Obamacare Light, che garantisce crediti d'imposta seppure meno generosi per acquistare polizze. Per i liberal e i moderati è invece un'iniziativa draconiana che, sulla base delle previsioni dell'Ufficio studi del Congresso stesso, vedrà 24 milioni di americani perdere l'assistenza nei prossimi dieci anni e i premi assicurativi per il momento continuare a salire. Trump ha minacciato che il voto di domani è l'unica chance per i repubblicani di mantenere le promesse elettorali, ma nei ranghi del partito cova la ribellione.

Budget

Trump ha proposto una lista di “desiderata” che appare oggi molto improbabile: taglia drasticamente quasi tutte le voci tranne la Difesa e la Homeland Security, con persino un commentatore conservatore l'ha addirittura paragonata a una “fantasia sessuale” più che a un documento di governo. Vittima sono anche programmi cari a leader repubblicani nazionali e locali, quali il risanamento dei Grandi Laghi e l'assistenza alimentare agli anziani Meals on Wheels. Oltre a tradizionali e popolari pilastri della lotta alla poverta' quali programmi di pasti a scuola e assistenza al riscaldamento.

Tasse

La riforma della tasse è il capitolo forse più ambizioso ma è ostaggio, procedurale e anche politico, del passaggio iniziale della nuova riforma sanitaria. Trump ha promesso un abbattimento delle aliquote per le imprese al 20% dall'attuale 35% e facilitazioni per il rimpatrio dei profitti all'estero. Ma non mancano misure controverse: su tutte una border tax, una tassa sull'import e favore dell'export osteggiata anche da parte della Corporate America, la parte che dipende da catene globali di fornitori. E il rischio e' soprattutto che si areni in Parlamento.

Deregulation

È dove forse ha mantenuto più promesse, con decreti presidenziali che hanno ridimensionato i poteri e i programmi dell'Agenzia per la protezione ambientale e i primi passi per tagliare gli artigli all'Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori. Il Dipartimento della Giustizia questa settimana ha denunciato in tribunale l'Ufficio come incostituzionale perché il Presidente può rimuovere il suo direttore solo per giusta causa. Ha però promesso di svuotare la vasta riforma finanziaria anti-crisi Dodd Frank, un compito piu' arduo e ancora da venire.

Commercio

Ha criticato gli accordi di libero scambio e ha formalmente abbandonato un'intesa globale già caduta, quella del Pacifico. Ma finora in concreto ha soltanto minacciato misure protezionistiche, quali tariffe e sanzioni contro Paesi che abbiano eccessivi surplus nell'interscambio, più che delineare una strategia negoziale. Tutte mosse che tengono sulle spine le imprese.

Infrastrutture

Il piano di mobilitare mille miliardi di dollari tra capitali pubblici e privati per la riscostruzione delle infrastrutture americane appare nei fatti gia' essere slittato, forse all'anno prossimo, visto le difficili battaglie in corso. Era molto atteso dalle societa' manifatturiere e di costruzioni. È però invito ai conservatori più tradizionali che vogliono ridurre la spesa federale.

