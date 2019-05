Khalid Masood, 52 anni: è lui il killer di Londra. I morti salgono a 5

Si chiama Khalid Masood il terrorista che ha mosso l’attacco a Londra ieri 22 marzo, esattamente un anno dopo l’attentato della cellula belga-parigina all’aeroporto di Bruxelles. Al contrario però dei giovani terroristi di origine nordafricana che hanno insanguinato prima Parigi e poi Bruxelles, Masood, il cui nome è stato rivelato nel pomeriggio dalla polizia, ha 52 anni e precedenti penali per aggressione, possesso di armi, oltraggio a pubblico ufficiale, la prima condanna per danni risale al novembre 1983.

Khalid Masood soccorso dopo l’attacco al Parlamento di Londra (Stefan Rousseau/PA via AP)

Al contrario dei terroristi che hanno colpito l’Europa nel 2016 - Parigi, Bruxelles, Nizza, Rouen, Berlino - Masood non è un giovane radicalizzato ed è sempre stato condannato per reati comuni, nessun legame col terrorismo. È nato nel Kent, zona sudorientale, negli ultimi anni viveva nell’Inghilterra centrale, contea del West Midlands, la macchina con cui ha ucciso quattro persone e ne ha ferite 40 è stata infatti noleggiata a Birmingham. Il bilancio si è aggravato giovedì sera con la morte di un uomo di 75 anni che era rimasto ferito sul ponte di Westminster.

Sarebbe quindi un esempio di radicalizzazione tardiva, polizia e servizi non pensavano fosse un potenziale terrorista, il suo curriculum sinora è stato quello di un delinquente comune. Solo una volta in passato gli agenti dell’M15 lo avevano incluso nella lista degli estremisti violenti, ha detto il primo ministro Theresa May al Parlamento, ma era considerato una figura marginale, forse non c’erano abbastanza elementi per farne un sorvegliato speciale. «Masood non era oggetto di alcuna recente indagine, l’intelligence non aveva alcuna informazione su un possibile attacco terroristico da parte sua», fa sapere in un comunicato la polizia di Londra.

Il gruppo Stato Islamico ha rivendicato l’attentato attraverso l’agenzia Amaq ma non ha mai fatto un riferimento diretto a Masood. Non è quindi ancora chiaro come e perché il primo terrorista nel 2017 in Europa si sia unito a Daesh.

