Attentato di Londra, «lupo solitario» britannico noto ai servizi. Isis rivendica

Sette persone arrestate nella notte mentre si precisa il bilancio di morti e feriti per l'attacco al cuore di Londra contro il Parlamento di Westminster, attentato rivendicato in tarda mattinata dall’Isis. La premier Theresa May, intervenendo alla Camera dei Comuni, ha detto che l’attentatore era un cittadino britannico noto ai servizi segreti del Regno Unito. La polizia parla ora di quattro morti - non più cinque come riferito nella notte - e di 36 feriti, sette dei quali in condizioni critiche. Fra i ricoverati - ma non è grave – c'è anche una ragazza di Roma in visita turistica con il fidanzato. Un'altra italiana, di Bologna, ha riferito l'ambasciata a Londra, è rimasta leggermente contusa nella fuga dai luoghi dell'attacco.

Si alza quindi il velo sulla conta dei caduti nel più grave atto terroristico a Londra dalle bombe del luglio 2005, ma i misteri sull'azione scattata ieri alle 14.40 non sono del tutto svaniti. L'azione del lupo solitario resta la pista prevalente secondo gli inquirenti, un'azione che confermano ispirata “dal terrorismo internazionale”. Eppure l'attentatore aveva connessioni. Non si spiegano diversamente i raid nella notte, con 8 arresti, delle squadre antiterrorismo a Birmingham e in altre città del Paese. Nel capoluogo delle Midlands, che secondo diverse fonti sarebbe la città di provenienza dell’attentatore, sono state arrestate tre persone. Altre quattro sono state bloccate in operazioni di polizia diffuse sul territorio. Basisti dell'attentato ? Semplici simpatizzanti ? L'inchiesta dirà, ma resta la consapevolezza che l'attentato è stato eseguito secondo una dinamica piuttosto semplice, nulla di sofisticato. Un suv a falciare i passanti e un coltello per pugnalare un agente. Se avesse avuto un'arma da fuoco i caduti si conterebbero probabilmente a decine.

Il Paese torna intanto alla vita di sempre. Anche Westminster riprenderà i lavori regolarmente dopo controlli che si sono protratti fino alla notte di ieri. I trasporti funzionano senza interruzioni e le autorità incoraggiano i cittadini a seguire i ritmi di una regolare esistenza. L'unica differenza la farà la polizia: le pattuglie sul territorio cittadino sono state moltiplicate nel timore che l'azione di quello che sembra davvero l'attacco di un lupo solitario non divenga spunto di emulazione con assalti improvvisati e imprevedibili.

