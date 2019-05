L’Eurozona corre, indice anticipatore Pmi ai massimi da sei anni

La crescita economica dell'Eurozona ha acquisito maggiore slancio, toccando un valore record in quasi 6 anni secondo i dati raccolti dall'indagine Pmi di Markit di marzo. La stima flash preliminare dell'indice Pmi composito dell'Eurozona di marzo, calcolata sull'85% circa delle risposte finali, è salita a 56,7 da 56 di febbraio, il più alto da aprile 2011, e la media del primo trimestre di 55,7 è la più alta dal primo trimestre 2011. L'indicatore Pmi manifatturiero sale a 56,2 da 55,4 di febbraio, anch'esso ai massimi da 71 mesi e l'indicatore delle Attività Terziarie a 56,5 da 55,5 a febbraio.

IL BALZO

Indice composito Pmi dell'Eurozona

L'indagine ha anche registrato la migliore crescita dei livelli occupazionali in quasi un decennio con un aumento degli ordini sia da parte delle aziende del settore manifatturiero che del terziario.

L'andamento al rialzo, osserva Markit, è stato generale. È significativo che l'incremento dei nuovi ordini ha guadagnato terreno in entrambi i settori, toccando un valore record in quasi sei anni. Le aziende manifatturiere hanno registrato la crescita maggiore delle esportazioni (incluso il commercio intra-eurozona) da aprile 2011. I livelli occupazionali hanno mostrato il maggior incremento mensile da luglio 2007, con aziende che hanno cercato di dare impulso alle capacità produttive in linea con la recente ripresa della domanda. Osservando le singole nazioni, in Germania la crescita è accelerata al tasso più forte da maggio 2011, portando i livelli occupazionali al record in sei anni.

Così come per la creazione di posti di lavoro, la produzione e l'entrata degli ordini sono aumentati sia nel manifatturiero che nel terziario. In Francia, la crescita ha superato di poco quella tedesca, indicando un valore record da maggio 2011. La ripresa francese ha ricevuto la spinta dall'impennata di crescita del settore terziario che ha misurato il tasso più alto in quasi sei anni. Nelle altre nazioni, è diminuita la crescita della produzione e dei nuovi ordini rimanendo però vicina ai valori record registrati in quasi un decennio. I livelli occupazionali sono invece aumentati, toccando un record in quasi dieci anni.

Commentando i dati, Chris Williamson, chief Business Economist presso IHS Markit ha detto: «Prende ulteriore vigore a marzo l'economia dell'Eurozona, con robusti aumenti dell'attività e dei livelli occupazionali. Il flash Pmi di marzo conclude il miglior trimestre in sei anni, con una crescita trimestrale del Pil dello 0,6%; allo stesso tempo, i livelli occupazionali sono stati i migliori osservati in

quasi un decennio». Per l'economista «la crescita più veloce verso la fine del trimestre, così come la migliore tendenza dei nuovi ordini e il maggiore bisogno di assunzioni, suggerisce come il più forte slancio di crescita si protrarrà durante il secondo trimestre». In questo quadro «anche le pressioni sui prezzi continuano ad incrementare. La crescita delle pressioni inflazionistiche riflette principalmente l'aumento dei prezzi delle materie prime a livello globale e la debolezza storica dell'euro e indica il miglioramento del potere nel fissare i prezzi da parte dei venditori a causa della maggiore domanda, fattore questo

che la Bce dovrebbe tenere sott'occhio».

Quindi, «appare sempre più probabile il rischio che la banca centrale europea rimanga in coda se la crescita continua ad intensificarsi e l'inflazione risultasse più rigida rispetto a quella prevista». Quanto ai Paesi, commenta, «forse le notizie migliori arrivano dalla Francia, con una crescita superiore di quella osservata in Germania, causata dal rafforzamento della domanda nazionale. Se da una parte le elezioni continuano a destare preoccupazioni circa il futuro, per adesso lo stato d'animo della Francia e degli altri paesi dell'Europa è molto positivo».

