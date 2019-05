Giappone, suicidi in calo e ai minimi da 22 anni

Considerato per lungo tempo uno dei Paesi con il pi alto numero di suicidi al mondo, il Giappone tenta con fatica di scrollarsi di dosso questo non certo invidiabile primato. Dopo aver superato un livello di 30 mila morti volontarie per 14 anni consecutivi a partire dal 1998, nel 2016 il numero di suicidi

sceso sotto quota 22 mila per la prima volta in 22 anni. Il calo evidenziato lo scorso anno stato il pi sostenuto da quando sono iniziate le statistiche (1978) . Secondo i dati dell’Agenzia nazionale di polizia, le morti classificabili come suicidi nel 2016 hanno riguardato circa 15.000 uomini e 6.800 donne.

Il ministero del Welfare e della Salute ha attribuito la fase discendente agli sforzi delle amministrazioni pubbliche, con la revisione della legge sui suicidi che obbliga i governi municipali a compilare piani di prevenzione adeguati. Tra i

provvedimenti adottati lo stanziamento di fondi aggiuntivi per sostenere le persone in difficolt finanziarie per un tempo prolungato e l'offerta di supporto emotivo nei casi di depressione.

Le ragioni prevalenti degli individui che scelgono di togliersi la vita sono principalmente motivi di salute, seguiti da problemi economici e questioni familiari. In base a un’indagine del ministero della Salute, pubblicata nei giorni scorsi, un giapponese su quattro ha considerato il suicidio nel corso della sua esistenza, una percentuale che risulta in leggero aumento rispetto all’ultimo studio pubblicato nel 2012. In questo caso le donne sono risultate pi inclini,

con una percentuale del 25,6% rispetto al 21,4% degli uomini. Tra le fasce di et pi sensibili le persone che hanno superato da poco i 50 anni di et.

Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanit, ogni anno nel mondo circa 804 mila persone muoiono suicidandosi – una ogni quaranta secondi –, e molte di pi sono quelle che tentano il suicidio: i suicidi si verificano a qualsiasi et, ma nel 2012, in particolare, sono stati la seconda causa di morte tra le persone di et compresa tra i 15 e i 29 anni. I paesi con il tasso pi elevato di suicidi sono Guyana (44,2), Corea del Nord (38,5), Corea del Sud (28,9), Sri Lanka (28,8), Lituania (28,2), Suriname (27,8), Mozambico (27,4), Nepal (24,9) e Tanzania (24,9). In Italia sono 4mila le persone che ogni anno si tolgono la vita con i metodi pi disparati.

