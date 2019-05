Hong Kong alla «donna di Pechino». Sconfitta la rivolta degli ombrelli

I ragazzi armati di ombrelli hanno perso, oggi alcuni di loro sono tornati in piazza, fuori dal centro congressi in cui si eleggeva Carrie Lam nuovo governatore di Hong Kong. Era una sconfitta annunciata, la rivolta di telefonini accesi come candele e degli ombrelli aperti come protezione dai giovani pacifisti sembra essere stata vana. Era l’ottobre 2014, tre anni fa i ragazzi, per lo più universitari che occuparono le piazze della metropoli per più di ottanta giorni, chiedevano libere elezioni nel 2017, quelle che si sono svolte oggi 26 marzo. Chiedevano a Pechino di poter scegliere direttamente il capo del governo dell’ex colonia britannica di nuovo cinese dal 1997.

La protesta degli ombrelli del 2014 (foto)

Il governo di Pechino rispose di no, rimase in piedi il sistema con un collegio di 1.194 elettori composto da uomini d’affari, politici, professionisti, controllato dalle autorità cinesi, che oggi ha eletto con il 67 per cento Carrie Lam, 59 anni, nel 2014 numero due del governo fedele a Pechino che manteneva aparto il dialogo con i manifestanti.

Carrie la «buona combattente», questo il suo soprannome, il volto buono del regime, ha sconfitto oggi il 65enne John Tsang, l’ex ministro delle finanze che aveva il sostegno popolare e dei gruppi che si battono per la democrazia, fermo al 31 per cento del voti. Un terzo candidato, il giudice in pensione Woo Kwok-hing, ha raccolto un 1,8 per cento.

La governatrice Lam ha ricordato nel discorso dopo la vittoria «Hong Kong è la nostra casa, è stata ferita da profonde fratture e ha accumulato molte frustrazioni. La mia priorità è superare queste divisioni».

Al centro congressi dove è stata eletta con 777 voti (il doppio del suo avversario), Lam promette di ascoltare «i nostri giovani»: «Spesso sono loro la prima linea della nostra società, ci spingono a progredire come comunità». Promette di essere fedele ai «valori fondanti» Hong Kong «inclusione, libertà di stampa, rispetto dei diritti umani» e lo stato di diritto mentre fuori dal centro congressi spunta qualche bandiera cinese di manifestanti pro Pechino.

Le intenzioni di Lam sembrano buone, ammette l’esistenza di un dissenso e vuole ascoltarlo, ma i cinque anni del suo governo che inizia il prossimo 1° luglio ha un vizio d’origine. Quella che ha portato al potere Lam «è una selezione, non un’elezione» osserva Joshua Wong,un attivista pro democrazia in prima linea durante le proteste.

© Riproduzione riservata