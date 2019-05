Nel Saarland stravince la Cdu. L’effetto Schultz non c’è stato

L’anno elettorale di Angela Merkel non poteva iniziare meglio. Il voto nel Saarland segna, infatti, un trionfo della Cdu e la prima delusione per i socialdemocratici di Martin Schulz, che restano indietro di circa 10 punti. Con il 40,3% dei voti, la Cdu resta il partito più forte del piccolo land da 800mila elettori al confine con la Francia. La sinistra radicale non è andata oltre il 13%, mentre l’estrema destra di Alternative für Deutschland è arrivata al 6 per cento. Clamorosa, invece, la sconfitta dei Verdi che con il 4,1% (-0,9%) non riescono ad ottenere nemmeno un seggio nel Parlamento locale. New entry, nell’assemblea legislativa, il partito populista di destra Afd, che con il 5,9% vede comunque un calo a picco dopo aver toccato soglie a due cifre in altri Laender. Spariti i Pirati allo 0,7% (-6,7), che si confermano un fenomeno di protesta.

Il voto conferma, dunque, la presidente uscente Annette Kamp-Karrenbauer, amministratrice fin qui molto apprezzata, mentre non è riuscita la rimonta della socialdemocratica Anke Rehlinger, che ultimamente aveva visto lievitare i consensi, trainata dall’effetto Schulz (l’esplosione dei consensi per l’Spd è coincisa discesa in campo dell’ex presidente del Parlamento europeo).

I commenti in casa Cdu. «I Verdi non sono più nel parlamento regionale, la Linke perde, l’Spd rimane molto dietro alle attese. Questo risultato elettorale è un chiaro rifiuto alla coalizione rosso-rosso-verde», ha detto il segretario

generale della Cdu, Peter Tauber. «L’opzione di una coalizione delle sinistre

era diventata concreta, e gli abitanti del Saarland hanno manifestato chiaramente di non volerla e di preferire un’alleanza di centro. Questo è un segnale anche per le elezioni federali”, ha dichiarato alla Zdf Annegret Kramp-Karrenbauer.

Le reazioni dei socialdemocratici. «Ci sono giorni buoni e meno buoni: non direi che quello di oggi appartiene a quelli buoni per l’Spd», ha detto il leader dei socialdemocratici tedeschi Martin Schulz aggiungendo che per un «vecchio calciatore» come lui « i giorni meno buoni rappresentano una motivazione». Schulz ha tenuto comunque a sottolineare un aspetto positivo: «A gennaio eravamo al 24%, abbiamo dunque recuperato molto. Anche se stasera non abbiamo raggiunto l’obiettivo». In un’intervista alla Zdf, il candidato alla cancelleria ha poi sottolineato: «Abbiamo sei mesi davanti a noi e due elezioni amministrative. Guardiamo avanti con ottimismo».



Le urne del Saarland - primo test in vista delle elezioni federali del 24 settembre - consegnano secondo i vincitori anche un altro messaggio: i tedeschi non vogliono una coalizione delle sinistre. E la lezione varrebbe anche per Berlino.

I prossimi appuntamenti con gli elettori, in Germania, sono il 7 maggio, nello Schleswig-Holstein, e il 14 maggio, nel Nordreno-Westfalia. Poi l’attesissimo voto nazionale del 24 settembre.

