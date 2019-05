Dopo l’attacco a Westminster il governo vuole “vedere” le chat

Il governo britannico sta premendo affinché WhatsApp possa aprire una backdoor per accedere ai messaggi che potrebbero dare una svolta alle indagini sugli attentanti di Londra. La notizia è rimbalzata in queste ore, e a quanto pare i contatti fra gli uffici di Downing Street e quelli di Facebook Inc. (proprietario di WhatsApp), a Menlo Park, sono già in corso. Anche se è difficile ipotizzare con quale costrutto.

Secondo gli inquirenti, infatti, l'artefice dell'attentato a Londra, Khalid Masood, era attivo sull'applicazione di messaggistica circa due minuti prima di commettere l'attacco terroristico che ha ucciso quattro persone vicino a Parlamento di Westminster. La tempistica è provata da uno screenshot pubblicato sui media inglesi in queste ore.

Il ministro dell'Interno britannico, Amber Rudd ha dichiarato che «è totalmente inaccettabile che alla polizia ed i servizi di sicurezza sia impedito di accedere ai contenuti della chat di WhatsApp del killer». E poi ha aggiunto: «Dobbiamo fare in modo che organizzazioni come WhatsApp non diventino un posto segreto dove i terroristi possono comunicare tra loro. Dobbiamo fare in modo che i nostri servizi di intelligence abbiano la capacità di entrare in situazioni come questa».

I messaggi sono dotto crittografia

Da qualche mese, come scritto più volte, WhatsApp ha attivato una crittografia end to end che permette di visualizzare i messaggi solo alle persone direttamente coinvolte in chat (chi invia e chi riceve). La codifica dei messaggi stessi non è possibile, al di fuori della chat. E questo impedirebbe a WhatsApp di fornire qualsiasi aiuto. È molto probabile, allora, che questa storia prenda una piega già vista: quella che ha visto coinvolte l'Fbi e Apple per lo sblocco

dell'iPhone del terrorista di San Bernardino. In quel caso, dopo mesi di bagarre (sulla stampa e nelle aule dei tribunali), i federali sono riusciti ad entrare nell'iPhone 5C di Syed Rizwan Farook, killer spietatissimo che insieme a sua moglie uccise 14 persone, grazie all'ausilio di una società privata che sarebbe riuscita a bucare il device.



Una storia già vista

Apple, in questa vicenda, si è sempre appellata alla privacy degli utenti. Ed è molto probabile che la reazione di WhatsApp sarà la stessa. Anche perché nell'ipotesi in cui da Menlo Park decidessero di aiutare pubblicamente il governo britannico creando qualcosa di simile a una backdoor per entrare nella chat di WhatsApp, l'eco sarebbe fortissima. E per la piattaforma di messaggistica istantanea, già in discussione per tematiche legate alla privacy, non sarebbe per niente salutare.

Intanto, però, l'affare è spinoso. Khalid Masood era attivo, su WhatsApp, due minuti prima di attaccare Westminster. Cosa faceva online?

