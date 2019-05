Hong Kong: eletta Carrie Lam, la polizia annuncia l'incriminazione di nove leader della protesta

Appena eletta, ecco che arriva la doccia fredda. A poche ore dalla vittoria di Carrie Lam, la prima donna chief executive di Hong Kong, la polizia dell'ex-colonia britannica dichiara che circa 9 organizzatori del movimento pro-democrazia di tre anni fa – nota come la rivoluzione degli ombrelli - saranno incriminati, il che ha innescato reazioni a catena ad urne appena chiuse.

Stanotte nel distretto di Wanchai sono in programma manifestazioni contro questa decisione.

Tra le persone chiamate in causa un professore di sociologia, Chan Kin-man, il quale si è detto “preoccupato per il futuro di Hong Kong”, l'avvocato Tanya Chan, il professore dell'università di Hong Kong, Benny Tai, tutti hanno detto di essere stati contattati via telefono.

Perché proprio adesso? Perché non prima? Lam ha incontrato il predecessore Leung Chun-ying che si è congratulato per l'elezione. Però Lam - che ha anche contattato l'assemblea legislativa non appena eletta - ha dichiarato che non poteva occuparsene come numero due, e che tuttavia per lei osservare la legge è un elemento importante. La neoletta - che assumerà ufficialmente l'incarico a partire dal 1° luglio – ha sottolineato che questo sarà un suo punto importante del suo mandato quinquennale. Il 1° luglio Xi Jinpung è atteso a Hong Kong per i festeggiamenti dei 20 anni del passaggio di Hong Kong alla Cina. Non è casuale.



Fredda accoglienza anche dei mercati all'elezione della prima donna chief executive di Hong Kong. L'indice Hang Seng ha perso lo 0,3%, l'indice China Enterprises lo 0,6%. Il calo è stato generalizzato, quasi tutti i settori hanno perso terreno, con materiali e parti di proprietà tra i risultati peggiori. China Vanke, il secondo più grande real estate developer, ha perso il 3,3 dopo aver dichiarato utili inferiori alle stime. A Shanghai è andata meglio, i profitti delle imprese industriali sono cresciute del 31,5% nei primi due mesi del 2017. Nel frattempo, grandi città come Pechino hanno attivato contromisure per evitare bolle speculative sugli immobili. Il che sta contribuendo non poco a mantenere stabile il quadro generale.

