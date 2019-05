Il momento più delicato per una Seul senza leadership

TOKYO - Sulla richiesta di arresto il tribunale deciderà in settimana. Se Park Geun-hye - rimossa dopo la conferma da parte della Corte Costituzionale dell'impeachment votato dall'Assemblea nazionale - finirà in carcere con accuse di corruzione e abuso di potere, non sarà una novità tra ex presidenti della Corea del Sud: è già successo ai suoi predecessori Roh Tae Woo (1988-1993) e Chun Doo Hwan (1980-1988), mentre anche Roh Moo Hyun finì sotto un processo penale che lo portò al suicidio nel 2009. I primi due, però, erano generali: dal ritorno della democrazia, dunque, il carcere per l'ex Capo dello Stato sarebbe inedito.

Uno sviluppo “pesante” nella campagna elettorale ormai in corso che finirà il prossimo 9 maggio con l'elezione di un nuovo presidente. Invano il fronte conservatore aveva sperato in una tregua per limitare interferenze con il processo elettorale, che viene gestito dal premier e presidente facente funzioni Hwang Kyo Ahn. Quest'ultimo, saggiamente, ha evitato di entrare in lizza mentre si profilano due mesi difficili, che è facile pronosticare come caratterizzati da turbolenze ai comizi, nuove provocazioni nordcoreane e altri segnali di difficoltà nell'economia.

Nella crisi politico-istituzionale a Seul, comunque, spicca la relativa calma dei mercati finanziari, che non si sono scomposti nemmeno per la crescenti tensioni internazionali riguardanti la Corea del Nord. Dopo che il segretario di Stato Rex Tillerson a Seul ha annunciato alcuni giorni fa che non è esclusa una opzione militare, Pyongyang non demorde: fonti di intelligence segnalano che starebbe preparando un nuovo test nucleare. La Borsa sembra scommettere su riforme della corporate governance più favorevoli agli azionisti, tanto da aver snobbato anche l'arresto del leader di fatto di Samsung, Jay Y. Lee, coinvolto in uno scandalo politico che sta coinvolgendo altri capi di chaebol (venerdì scorso, pero', l'assemblea degli azionisti di Samsung Electronics ha rinviato ogni decisione sull'adozione di una struttura a holding).

È chiaro che la situazione internazionale, così come quella dell'economia, richiedano al più presto un nuovo governo sudcoreano legittimato e nella pienezza dei poteri. Urge, in particolare, cercare una ricucitura con la Cina, che ha avviato una campagna di semiboicottaggio economico contro Seul per la decisione di installare nella penisola l'avanzato sistema antimissilistico americano THAAD. Un tema che sta diventando forte in campagna elettorale, visto che il candidato liberal favorito, Moon Jae-in, ha indicato di voler riconsiderare la questione (cosa che ha già irritato gli Usa). Dal turismo alla cosmetica, fino agli scambi culturali, Pechino sta agendo di rappresaglia facendo leva sul suo ruolo di principale partner commerciale. È di oggi la notizia che Hyundai Motor ha sospeso per una settimana la produzione in una delle sue fabbriche cinesi, anticipando un calo di vendite sul suo primo mercato, mentre il gruppo Lotte è già stato costretto a chiudere parecchi punti vendita in Cina dopo ispezioni mirate. In questo quadro, la conferma dell'impeachment della Park ha evitato il protrarsi per quasi un anno di una carenza di leadership che va colmata al più presto.

