La Ue tra cesura a Est e questione polacca

Alla fine ha firmato la “Dichiarazione di Roma” anche la premier polacca Beata Szydlo, che non aveva votato il 10 marzo la riconferma del suo connazionale Donald Tusk alla presidenza del Consiglio europeo. Resta tuttavia sul tappeto la frattura fra Varsavia e Bruxelles, risalente al novembre 2015, dopo che alle elezioni di un mese prima gli ultraconservatori di Jaroslaw Kaczyński riportarono una straripante vittoria conquistando la maggioranza assoluta in Parlamento. Si era trattato di una svolta politica dirompente, poich non solo il Partito liberale di centro della premier uscente Ewa Kopacz e di Tusk aveva subto una bruciante sconfitta, ma anche quelli di centro-sinistra erano stati pressoch polverizzati. Inoltre questo trionfo a valanga della destra andava attribuito non gi a una situazione di malessere economico, in quanto era in corso da otto anni un processo di sviluppo ininterrotto, bens a motivi di carattere eminentemente nazionalistico: da un lato, la diffidenza viscerale di sempre nei confronti della Russia, ulteriormente accresciutasi dopo la prova di forza di Putin nella questione ucraina, e quindi a una domanda interna di maggior sicurezza; dall’altro, un’insofferenza non pi latente nei riguardi della posizione preminente assunta dalla Germania nell’ambito della Comunit europea. A una marcata strumentalizzazione politica di certe tradizioni identitarie s’erano aggiunte le reazioni populiste, con forti risvolti xenofobi, destate dal timore che il flusso dei profughi dal Medio Oriente finisse per coinvolgere anche la Polonia. Da allora il partito nazional-conservatore Legge e Giustizia, su cui si erano riversati i voti soprattutto delle zone rurali, aveva riportato sul proscenio (dietro la nuova premier, l’etnologa Szydlo) Jaroslaw Kaczyński, gi a capo del governo fra il 2006 e il 2007, e fratello gemello di Lech, il presidente della Repubblica perito in un incidente aereo avvenuto nell’aprile 2010 fra le nebbie russe di Smolensk (mentre si recava a rendere omaggio ai 25 mila tra soldati e ufficiali polacchi trucidati a Katyń dalla polizia segreta di Stalin nell’aprile-maggio 1940 dopo l’aggressione tedesco-sovietica allo scoppio della seconda guerra mondiale nel settembre 1939). Sta di fatto che il nuovo governo polacco, pur avendo rassicurato i partner della Ue sul mantenimento dei suoi impegni con Bruxelles, aveva puntato comunque a far valere le prerogative della Polonia non solo quale principale potenza regionale nell’Est europeo ma anche come saldo avamposto della Nato in sintonia con Washington. A sua volta il partito nazional-conservatore Fidesz aveva vinto largamente, nell’aprile 2014, le elezioni divenendo il principale partito in Ungheria, e il suo leader Viktor Orbn s’era mostrato altrettanto risoluto sia nel rivendicare un ruolo di rilievo di Budapest nell’ambito della Comunit europea (anche perch pressato da un movimento ancor pi di estrema destra) sia a imporre nella vita pubblica una sua personalissima linea politica e di governo. Di qui una deriva, da un lato, su posizioni euroscettiche, e, d’altro, verso un regime autoritario del Paese magiaro.

Nello stesso periodo altri partiti nazional-populisti di destra s’erano venuti affermando nella Republica ceca, in Slovacchia e in Croazia, che pur non versavano in angustie economiche, ma anch’essi sospinti da un ritorno alla ribalta di forti motivi di carattere identitario e tradizionalistici, sfociati nella decisione di sbarrare pressoch del tutto le loro porte al flusso di immigrati provenienti dalle aree “calde” del Medio Oriente. E ci ancor prima che l’accordo negoziato dalla Merkel con Erdogan (in cambio di sei miliardi di euro, ma oggi in bilico) avesse indotto Ankara a trattenere, in appositi campi d’internamento nel proprio territorio, una gran massa di profughi che intendevano percorrere la rotta balcanica-danubiana verso la Germania e alcuni paesi scandinavi. A fornire ai partiti nazional-populisti e xenofobi locali altre leve con cui alimentare le proprie idiosincrasie, stato anche il ricordo che i loro paesi erano rimasti a far anticamera per quindici lunghi anni, in un crescendo di disagi economici e di frustrazioni politiche e psicologiche, prima di venire ammessi nel 2004 nell’Unione europea. vero che negli anni Novanta essi erano stati assistiti dagli aiuti della Ue e che tuttora godono dei fondi strutturali europei. Ma rimasta in larghi settori della loro opinione pubblica la sindrome che i Paesi euro-orientali siano considerati di seconda fila.

Anche per questo s’ venuta a creare una cesura fra Est e Ovest dell’Europa che rischia di riportare le lancette dell’orologio indietro di quindici anni, se non pi.

