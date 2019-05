Ora Wall Street cerca un alibi per gli eccessi

Dopo quattro mesi di rally per borse e bond, l’undicesima chiusura negativa consecutiva di Wall Street sembra aver cambiato improvvisamente scenari e percezioni sul fenomeno Donald Trump. Anche se la Borsa americana vale ancora il 10% in più di 4 mesi fa, la tesi prevalente è la stessa già venduta in campagna elettorale: se Wall Street cade, la colpa è solo di Donald Trump, dei suoi eccessi e delle sue insostenibili promesse. Una vera soddisfazione, questa, non solo per chi giudica il presidente «unfit for America» su basi ideologiche, ma anche per chi dovrebbe altrimenti giustificare la razionalità di comportamenti ed eccessi finanziari speculativi che con la politica hanno ben poco a che fare.

Perché a ben vedere, attribuire soltanto alla controversa gestione della Casa Bianca la responsabilità dell’improvvisa debolezza dei mercati finanziari, è un pò come attribuire alla politica estera di Barack Obama il merito di un rally borsistico che è stato finora tra i più consistenti e longevi della storia americana. Più delle promesse inattuate o inattuabili di Trump, che in realtà erano definite dai mercati come tali almeno fino al voto di novembre, è la mancanza di una leadership mondiale nella gestione del dopo-crisi finanziaria a spaventare davvero. Per quanto le riforme pensate da Trump abbiano le caratteristiche di una «rivoluzione copernicana» sia per la politica americana che per quella internazionale, il loro impatto sui mercati finanziari va inquadrato infatti in un contesto più vasto e complesso, in cui i fattori di carattere tecnico (valutazioni, economia e profitti aziendali) si sovrappongono a quelli di natura più strettamente politica e geopolitica, creando una miscela buona per ogni speculazione.

Ed è esattamente questo il processo ora in moto. Perché sia gli investitori che gli analisti sembrano oggi convinti che una correzione sia necessaria al più presto con o senza le riforme di Trump: il mondo non è più lo stesso di qualche anno fa, ma dare spiegazioni sugli eccessi speculativi dei mercati non piace a nessuno. Accusare la politica è una vecchia tradizione di chi specula, con Trump è anche fin troppo facile. Così, quel 10% di guadagno messo a segno dall’indice S&P’s 500 dalle elezioni del novembre 2016, già ingiustificabile sotto ogni profilo, sembra rappresentare ora un passo più lungo della gamba, un azzardo che ha allargato oltre dovuto il divario tra prezzi e fondamentali dei valori di Borsa. Non a caso, tutti sembrano oggi invocare una vera e sana correzione, cioè un calo degli indici di almeno il 10% rispetto ai livelli attuali. Ma per contare su un andamento più normale delle Borse, di “grasso” da togliere a Wall Street ce n’è anche molto di più di un tradizionale 10%.

Dall’inaugurazione di Obama il 20 gennaio 2009, infatti, gli indici azionari Usa sono saliti del 12% l’anno (esclusi i dividendi), mettendo a segno la seconda migliore performance nella storia di Wall Street: se poi si aggiungono le cedole reinvestite, la Borsa Usa ha triplicato in 8 anni il valore del capitale investito sul mercato, generando un rendimento totale del 235%. In media, le Borse asiatiche ed europee hanno avuto nello stesso periodo un redimento totale medio di appena il 96%.

Per dare una prospettiva a questi numeri, basti pensare che quei guadagni di prezzo di Wall Street negli 8 anni di Obama sono stati in media del 4% superiori al guadagno medio registrato dalle azioni americane dalla seconda guerra mondiale in poi. Per capirci, durante gli anni di George W. Bush, Wall Street ha perso in media il 4,6% l’anno in 8 anni di presidenza. Morale: anche solo per replicare la stessa performance registrata con Obama - quindi considerando una crescita con un fattore pari a 2,5 - allora l’indice Dow Jones (che oggi si trova a 20.720 punti) dovrebbe chiudere l'anno a quota 50.000: alla luce degli eventi, ma anche per buon senso, è un obiettivo praticamente impossibile per chiunque. E lo è almeno per 4 ragioni:

1) minore luiquidità per effetto del rientro alla normalità delle politiche monetarie (la Fed ha chiuso il Qe e ha già cominciato ad alzare i tassi, mentre la Bce chiuderà il programma di acquisto dei bond a fine 2017);

2) incertezza sui rapporti politici con l’Europa e commerciali con l’Asia e instabilità crescente dei cambi valutari;

3) instabilità politica nell’Eurozona e fallout finanziario di Brexit.

Ma più in generale, sono le valutazioni a segnalare l’insostenibilità di un rally prolungato. Quando Obama entrò alla Casa Bianca, il rapporto prezzi/utili delle azioni dell'indice S&P 500 era a quota 13, un livello storicamente basso (la media storica è 16), ma già all’avvio della Presidenza Trump la “P/E ratio” (prezzi/utili) era all’incredibile quota di 28,5! Se insomma già oggi, a soli tre mesi dall'insediamento di Trump, il mercato azionario americano (come l’obbligazionario) è considerato pericolosamente sopravvalutato, tanto che si aspettano in molti una forte e dolorosa correzione, non basterebbe nemmeno eliminare le prime tre ragioni di cui parlavo sopra per prevedere o sperare che nei prossimi 4-8 anni si ripeta questo show altamente speculativo. Tutto questo per dire cosa? 1): se Trump sarà un bravo presidente, difficilmente lo si giudicherà dall’andamento della Borsa. 2) le riforme di Trump creano instabilità, come tutte le riforme: finché non diventano legge, gli investitori non possono valutarne l’impatto sulle aziende interessate. Esempio: Trump ha fatto prima volare i titoli dei servizi sanitari e delle assicurazioni sanitarie annunciando la riforma della riforma Obama, ma ha poi fatto crollare i titoli del settore farmaceutico (big caps importanti) accusando le aziende Big Pharma di praticare prezzi irragionevoli e troppo alti per le loro medicine. O prendiamo in esame la questione del Muro sul Messico: anche se a mio avviso non si farà, tanto è bastato per far correre i titoli del settore costruzioni e poi addirittura quelli delle carceri private dove dovrebbero finire più clandestini di prima. Dopo poche settimane, i titoli sono scesi e la speculazione si è spostata sui titoli dell’auto: la dichiarazione sui minori fondi alla agenzia di vigilanza sull’mbiente (Epa) è stata interpretata (male) come una mano di Trump alle società automobilistiche...

Quanto durerà? E in questa prospettiva, si può dunque dire che la Borsa abbia il timore che Trump non mantenga le promesse? Sarebbe quanto meno da ingenui: la Borsa ama questa situazione, perché ogni esternazione di Trump è motivo di speculazione a breve. Ma a Trump, tutto ciò, non giova affatto: le esternazioni hanno un grande effetto politico, ma aiutano solo chi le sfrutta per speculare. In conclusione, Wall Street sarà difficilmente un campo vincente per Trump, sia che rispetti le promesse sia che non le mantenga affatto. Questo perché sarà molto difficile in ogni caso che Wall Street possa sfidare in eterno le leggi della gravità.

