Riscossa Merkel in Saarland, biglietto da visita per il voto federale

È già scoppiata la bolla della Schulzmania?

Il cancelliere Angela Merkel ha risposto al successo della sua Cdu nelle elezioni regionali di domenica nel Saarland con un grande classico del suo repertorio. «Teniamo i piedi per terra» e ha ricordato ai suoi compagni di partito che le elezioni politiche di settembre si vinceranno nelle ultime settimane, avvisandoli di «non guardare tutti i giorni i sondaggi».

I democristiani della Cdu hanno vinto nel Saarland, con il 40,7%, andando al di là del voto di cinque anni fa (35,2%) e delle previsioni della vigilia (36%). Al contrario, la Spd dello sfidante Martin Schulz, che nelle scorse settimane aveva recuperato oltre dieci punti percentuali di consensi nei sondaggi nazionali portandosi testa a testa con la Cdu e facendo ipotizzare un possibile ribaltone nella politica tedesca alle elezioni politiche di settembre, è rimasta, con il 29,6%, al di sotto del voto del 2012 (30,4%) e delle attese dei giorni scorsi per il Saarland (32,7%).

Non è la prima volta che la signora Merkel viene data per morta, politicamente, anzi tempo. Prima delle politiche del 2013 aveva perso 13 voti regionali consecutivi ed era vista in testa di un'incollatura. Alla fine, sfiorò per soli 4 seggi la maggioranza assoluta al Bundestag. Due anni fa, la sua popolarità è crollata in seguito all'apertura delle frontiere ai rifugiati dal Medio oriente, quasi un milione di arrivi nel solo 2015, per di più mal gestiti da un’amministrazione impreparata. Il malcontento di allora, nel partito e nell’opinione pubblica, non si è del tutto dissipato: resta in sottofondo una sensazione di affaticamento dell’elettorato nei confronti di un leader al potere da quasi dodici anni e qualcosa si è incrinato nel rapporto di fiducia quasi assoluta dopo la vicenda dei rifugiati. Ma l’ondata degli arrivi si è fermata e l’ottima salute dell’economia continua a lavorare per il cancelliere. A chi obietta che il successo della Cdu nel Saarland, che conta solo 800mila elettori, è poco indicativo per trarne conclusioni a livello nazionale, come ha detto lo stesso Schulz, e che è dovuto anche alla popolarità del presidente della regione, Annegret Kramp-Karrenbauer, diversi commentatori politici ribattono che Akk, come la chiamano nel suo Stato, piace per le sue caratteristiche più simili ad Angela Merkel: immagine di competenza, basso profilo, politica dei piccoli passi su tutte le decisioni.

Ma soprattutto la riflessione della Spd dovrebbe estendersi alla linea che è stata al centro della campagna elettorale nel Saarland e che molti nel partito vorrebbero fosse replicata a livello nazionale: ripudio della grande coalizione con la Cdu, in cui i socialdemocratici sono condannati al ruolo di spalla, e capovolgimento delle alleanze, con un’intesa con la sinistra della Linke (nel Saarland scesa a sua volta dal 16 al 12,9%) e i Verdi, il cosiddetto patto rosso-rosso-verde. Se non che domenica gli elettori sembrano aver respinto proprio questa scelta: con i Gruenen che, con il 4%, non sono neppure riusciti a entrare nel Parlamento regionale, la prospettiva di una coalizione rosso-rosso ha messo in fuga l’elettorato più moderato. Un’osservazione che può esser letta anche nell’aumento della percentuale dei votanti, dal 62% del 2012 al 70 per cento.

Per la prima volta è stata proprio la Cdu (seguita dalla Spd) ad aggiudicarsi il maggior numero di consensi da parte di chi alle elezioni precedenti non era andato alle urne. Il rinnovo di una grande coalizione regionale fra Cdu e Spd sembra ora una strada obbligata. Molti commentatori tedeschi ritengono che questo resti lo scenario più probabile anche dopo il voto nazionale di settembre. Un segnale negativo per Schulz, che aveva galvanizzato la base anche con la possibilità di cambiare cavallo nelle alleanze di Governo.

La contesa più animata fra i due grandi partiti ha avuto anche l’effetto di comprimere i consensi dei populisti della AfD, Alternativa per la Germania, già in calo a causa dell’affievolirsi delle preoccupazioni sui rifugiati. Con il 6,2% è riuscita a entrare nel Parlamento della Saarland (l’undicesimo consesso regionale) e probabilmente replicherà questo risultato nelle politiche di settembre, ma la sua spinta si è indebolita.

Prima di allora, come ricorda saggiamente il cancelliere, la strada è ancora lunga: prossime tappe il 7 maggio nello Schleswig-Holstein e soprattutto il 28 nel Nord-Reno Westfalia, il Land più popoloso della Germania, dove si produce un quinto del prodotto interno lordo.

