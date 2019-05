Scandalo a Tokyo: il premier resiste nei sondaggi

TOKYO - Il governo giapponese sembra reggere abbastanza bene, per il momento, allo scandalo politico che l'ha messo in difficoltà. Almeno di fronte all'opinione pubblica: negli ultimi sondaggi, il premier resta a un livello di consensi superiore al 50%, anche se il suo tasso di popolarità è calato e la maggioranza degli interpellati ritiene che vadano date ulteriori spiegazioni. Il sondaggio telefonico condotto sabato e domenica da Kyodo News indica che il tasso di approvazione per il governo è sceso al 52,4%, con una diminuzione di 3,3 punti percentuali rispetto all'11-12 marzo.

Prima dell'emergere dell'ultimo scandalo, la popolarità di Abe viaggiava comunque sul 60% e oltre: un fatto senza precedenti per un premier giapponese dopo anni di mandato.

Tuttavia, ben l'82,5% di chi ha risposto ritiene che il governo non abbia fatto abbastanza per dissipare i dubbi riguardanti la controversa vendita di un terreno dello Stato all'operatore scolastico Moritomo Gakuen (noto per impartire ai bambini una educazione di tipo nazionalista), effettuata con uno sconto superiore all'80% rispetto al valore di mercato. Analogamente, i dubbi non appaiono fugati del tutto sulla possibilità che la moglie del premier, Akie Abe, abbia effettuato donazioni. Il capo di Moritomo Gakuen, Yasunori Kagoike, in testimonianze giurate davanti a commissioni parlamentari ha dichiarato di aver ricevuto in contanti un milione di yen dalla moglie di Abe, per conto del marito, nell'autunno del 2015. Sia Akie Abe su Facebook, sia il premier hanno smentito la circostanza.

La vicenda non potrà sgonfiarsi facilmente, però, anche perché Kagoike ha in sostanza coinvolto vari personaggi pubblici, tra politici e alti burocrati, sia a livello nazionale, sia a livello della prefettura di Osaka. Ha anche reso noti documenti che indicherebbero come la segreteria di Akie Abe si sia interessata all'apertura della nuova scuola. L'opposizione chiede che la moglie del premier venga in audizione al Parlamento, eventualmente con una testimonianza non giurata, ma la maggioranza si oppone.

Il tasso di disapprovazione del governo si attesta al 32,5 per cento e sale al 40% con riguardo al nuovo disegno di legge “antiterrorismo” che alcuni temono possa incidere sulle libertà civili.

