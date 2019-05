Tassi senza rotta, mercati alla deriva

L’economia americana e mondiale avrebbero bisogno di una regola di politica monetaria, che dia segnali credibili sulla direzione dei tassi di interesse. Ed invece la banca centrale statunitense (Fed) continua a balbettare. Ogni occasione – come quella di ieri – è utilizzata per offrire frasi generiche e scontate sullo stato dell’economia, o su singoli mercati – come quello del lavoro – invece che legarsi le mani con annunci vincolanti.

Invece di essere un ancora per le aspettative, la Fed è un sughero che galleggia, oscillando tra la necessità di una normalizzazione dei rendimenti, che sarebbe imposta dalla condizione del ciclo economico, e la scelta invece opportunistica di mantenere ancora una situazione anomala della liquidità, che avrebbe almeno due estimatori: la finanza di Wall Street e un Presidente Trump intenzionato a finanziare a basso costo una politica fiscale che deve essere espansiva non tanto per ragioni economiche, ma quanto – forse soprattutto – per calcoli di consenso politico.

Agli inizi di marzo la presidente della Fed Janet Yellen ha comunicato la decisione - già ampiamente scontata dai mercati - di aumentare di venticinque punti base i tassi di interesse, associata all’annuncio generico (l’ennesimo) di altri eventuali aumenti dei rendimenti nel corso dell’anno. Confermando un difetto strutturale della Fed guidata dalla Yellen: gli annunci privi di informazione.

In presenza di un alto livello di incertezza – che è quello dell’attuale contesto macroeconomico - il primo dovere di una banca centrale di un Paese avanzato dovrebbe essere infatti quello di fornire ai mercati una regola di politica monetaria, cioè la bussola che indica il sentiero che verrà perseguito nell’orientare i tassi di interesse. Il dovere diventa un imperativo quando la banca centrale in questione è quella che governa la più importante moneta mondiale, il dollaro. La condotta della Fed è agli antipodi: i tassi vengono cambiati a singhiozzo in modo assolutamente discrezionale, per essere sempre opportunisticamente in grado di fare tutto, ma anche il contrario di tutto.

Le previsioni sui tassi - che la Fed puntualmente sciorina - non impegnano, le regole invece sì. E la Fed ha scelto come strategia di sopravvivenza quella di non impegnarsi.

Avere una regola significa che le decisioni sui tassi di interesse sono governate innanzitutto da target macroeconomici riconosciuti e credibili, che guidano le reazioni della banca centrale quando l’economia si allontana da tali target. La presenza dei target e della regola stabilizza la condotta della politica monetaria, e di riflesso dell’economia. Allo stesso tempo, ed in parallelo, aiuta a riconoscere i livelli di equilibrio dell’inflazione, ma anche delle variabili reali, dalla crescita alla produttività. Il comportamento della Bce, da questo punto di vista, è emblematico e significativo.

Per essere concreti: proviamo a comparare la condotta della Bce con quella della Fed proprio utilizzando il principio della regola monetaria. Possiamo pensare che l’atteggiamento complessivo della banca centrale sia riassumibile nelle sue scelte sulla dinamica dei tassi di interesse. Nel caso della Bce, sappiamo che la banca centrale ha principalmente un obiettivo in termini di stabilità monetaria, che indichiamo nel 2 per cento. Se pensiamo che il tasso di crescita reale dell'economia europea debba continuare ad essere almeno del 2 per cento, allora per il 2017, con una previsione dell'inflazione all’1,7, una politica dei tassi che fosse espressione di un atteggiamento neutrale della Bce dovrebbe corrispondere ad un tasso di interesse del 3,4 per cento. Ma i tassi stabiliti dalla Bce sono oggi appiattiti sullo zero, quindi quando la Bce afferma che la sua politica monetaria è ultra-espansiva fa una affermazione credibile, come risulta credibile il fatto che tale atteggiamento verrà mantenuto finché l’obiettivo macroeconomico non verrà raggiunto, anche oltre il dicembre 2017.

Nel caso della Fed non abbiamo una regola monetaria. Possiamo provare a dedurla: la banca centrale statunitense per statuto deve dare uguale importanza alla crescita economica ed all'inflazione. Nonostante questo, non dichiara un obiettivo esplicito sulla crescita reale, ma solo sull’inflazione, uguale anche in questo caso al 2 per cento. Nel 2017 l’economia americana dovrebbe crescere del 2,1 per cento, mentre l’inflazione è prevista al 1,9. Ora, se anche nel caso americano ipotizziamo un tasso di crescita reale di equilibrio del 2 per cento, una politica neutrale della Fed dovrebbe corrispondere ad un tasso di interesse del 3,9 per cento. Invece: poiché la Fed prevede per fine anno tassi di interesse al massimo ad un livello quasi dell’1,4 per cento, dovremmo concludere che la politica monetaria americana continuerà ad essere ultra espansiva; altro che normalizzazione!

Ovvero, potremmo calcolare quale è il tasso di crescita dell'economia americana per cui il tasso di interesse previsto risulti neutrale. Tale livello dovrebbe essere negativo; in questo caso potremmo concludere che la Fed concorda con la tesi per cui l’economia americana è entrata in una fase di stagnazione secolare, anzi di decrescita. Come si vede, in presenza di una regola monetaria il comportamento della Fed sarebbe molto più trasparente, quindi molto più valutabile, anche nella sua coerenza. La Fed dovrebbe rendere conto delle sue scelte, incluse dichiarazioni che non trovano poi riscontri nei fatti. Certo, senza una regola monetaria, la vita è molto più facile per la presidente Yellen ed il suo consiglio della Fed. Essere un sughero è molto più conveniente e meno impegnativo di prendersi le responsabilità ed i costi di fare la bussola.

