Genero di Trump sotto accusa: contatti con banca russa in blacklist. Il Cremlino: «Routine»

Nel periodo di transizione fra la vittoria a novembre e l’insediamento a gennaio, Jared Kushner, genero di Donald Trump, ha incontrato i vertici di una banca controllata dallo stato russo inserita nella lista nera di società e istituti colpiti dalle sanzioni Usa e Ue alla Russia per le interferenze nella guerra civile ucraina. Il presidente e vicepresidente della Commissione intelligence Senato che indagano le intromissioni russe nel voto americano si augurano che il 36enne Kushner sappia dare adeguate risposte. Non hanno fissato ancora l’audizione del giovane miliardario dell’immobiliare che oltre a essere genero è anche consigliere senior della Casa Bianca seppure a titolo gratuito.

Risponde intanto il Cremlino in una poco ortodossa dialettica visto che in teoria si tratterebbe di un affare interno americano. L’incontro di dicembre fra Kushner e i rappresentanti della banca statale russa Vneshekonombank (Veb) è stato un «ordinario incontro d’affari» secondo Dmitri Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin. Una dichiarazione che ovviamente scavalca quella dei vertici della banca che riferiscono di un ciclo di incontri con uomini d’affari in America, Europa, Asia.

Il coinvolgimento di Kushner marito dell’onnipresente Ivanka è un’altra puntata della Russia Connection, un’indagine del Congresso e dell’intelligence americana ma ormai anche un filone giornalistico che mira a scoprire le interferenze russe nella elezione di Trump e ha già portato alle dimissioni di Mike Flynn, il consigliere per la sicurezza nazionale che non aveva rivelato i contatti con l’ambasciatore russo a Washington.

Jared, il volto giovane e presentabile della Casa Bianca che alcuni indicano come la vera mente della vittoriosa campagna Trump, sembra in difficoltà nelle ore in cui il suocero potenzia il suo ruolo, non solo emissario in Medio Oriente con il compito di trovare una soluzione al conflitto israelo-palestinese, ma ora capo di una task force che dovrebbe far girare meglio il governo federale applicando quei criteri di efficienza propri del settore privato.

L’incidente Kushner arriva nel momento in cui Trump appare indebolito: in due mesi al potere il presidente ha collezionato due bandi contro migranti di Paesi musulmani bloccati o comunque resi inefficaci dalla magistratura, un tentativo di riforma sanitaria che doveva sconfessare quella di Obama affossata dagli stessi repubblicani, una riforma fiscale promessa dal segretario del Tesoro Steven Mnuchin entro agosto a cui Wall Street guarda con trepidazione che resta però in mano allo speaker della Camera, Paul Ryan, alleato per necessità ma con sempre minor convinzione. Proprio da Wall Street arrivano precisi segnali di scetticismo.

L’unica promessa elettorale che sta andando avanti è il Muro al confine col Messico. L'amministrazione Trump ha chiesto formalmente 1 miliardo di dollari per i primi 99,7 chilometri di muro al confine, Cnn cita

documenti del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, i fondi saranno impiegati per riparare alcune infrastrutture già esistenti e costruire 77,2 chilometri di nuovo muro. (An. Man.)















