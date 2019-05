Vaticano-Giappone, celebrati con Rossini i 75 anni di rapporti diplomatici

TOKYO - Il 2017 segna il 75esimo anniversario dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra Vaticano e Giappone, avvenuto in piena guerra e con conseguenze importanti e imprevedibili a più largo raggio che si protraggono ancora oggi. Alla presenza del Cardinale Francesco Monterisi e del nunzio apostolico Joseph Chennoth, l'Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro ha tenuto un concerto alla Orchard Hall di Bunkamura a Tokyo per celebrare la ricorrenza. Iniziato con l'Inno a Pesaro di Ortolani, il concerto si concluso con la Messa da Requiem di Mozart in ricordo delle vittime dello tsunami di sei anni fa.

“Siamo contentissimi di questa triangolazione nel segno della musica e della solidarietà tra Italia, rappresentata da noi, Vaticano e Giappone - afferma Saul Salucci, presidente dell'Orchestra, il cui tour nipponico di due settimane, con oltre una quarantina di elementi, e' iniziato a Kakegawa, città gemellata con Pesaro dallo scorso settembre. Li' si stanno avviando anche iniziative commerciali specifiche, come un ristorante e punti vendita che offriranno specialità marchigiane.

L'orchestra ha toccato varie altre citta', da Hiroshima a Sapporo. Ad Hamamatsu, recentemente entrata a far parte della rete Unesco Città creative della Musica, si sono poste le basi per avviare collaborazioni artistiche sotto il segno della musica. La tournée e' stata organizzata dal tenore Masahiro Shimba, che da anni promuove concerti di solidarietà per le persone colpite dello tsunami, sia in Giappone sia in Italia (in particolare a S. Paolo fuori le Mura, di cui il cardinale Monterisi era arciprete). “E' importante incoraggiare con la grande musica le persone che ancora soffrono, che non hanno ancora una casa: la tragedia non e' finita”, afferma Shimba.



Importanza storica. Indirettamente, l'avvio delle relazioni diplomatiche tra Vaticano e Giappone all'inizio del 1942 ha avuto conseguenze che pesano ancora oggi sui rapporti tra Oltretevere e Pechino. A quel tempo gli Alleati si arrabbiarono con Pio XII, specialmente gli Stati Uniti, ancora sotto shock per l'attacco nipponico a Pearl Harbor: prima cercarono invano di dissuadere la Santa Sede da un gesto che poteva apparire come pro-Asse, poi promossero l'idea che il Vaticano dovesse allacciare relazioni formali anche con la Cina di Chiang Kai Shek, in guerra con Tokyo. E cosi' avvenne a pochi mesi di distanza (nonostante le proteste di Tokyo, che chiese anche invano una parallela apertura di relazioni del Vaticano con il Manchukuo, il suo stato-satellite nel nord della Cina).

Ostacoli con pechino. L'eredita' di quelle vicende e' che oggi il Vaticano e' l'unico Stato europeo a intrattenere relazioni diplomatiche con Taiwan, anche se a Taipei da parecchi anni non c'e' più un vero e proprio nunzio. La questione rappresenta uno dei principali ostacoli al miglioramento delle relazioni con Pechino che Papa Francesco sta perseguendo.

Nel replicare alle obiezioni degli Alleati, la Santa Sede sottolineo' che i contatti con il Giappone in vista di un allacciamento di relazioni diplomatiche risalivano al 1922. Fu nel gennaio 1941 che il ministro degli esteri Yosuke Matsuoka espresse al Delegato Apostolico in Giappone monsignor Marella il suo interesse a stabilirle, nella speranza di conferire più rispettabilità internazionale a un Giappone sempre più aggressivo ed espansionista. Le sue dimissioni nel luglio 1941 non raffreddarono l'interesse giapponese, anche in relazione al rapido deterioramento dei rapporti con gli Stati Uniti: anche i più bellicosi militaristi nipponici si rendevano conto che una guerra con Washington poteva finire solo con una pace negoziata e non con l'occupazione della capitale nemica. Lo stesso generale premier Hideki Tojo pensava al Vaticano come futuro mediatore della pace. Dal suo punto di vista, insomma, la guerra e l'allacciamento delle relazioni con la Santa Sede erano questioni collegate.

Diplomazia papale. Le immediate conquiste giapponesi seguito allo scoppio del conflitto - specialmente le Filippine, con 18 milioni di cattolici - resero urgente per la Chiesa la formalizzazione delle relazioni con Tokyo. Il governo nipponico utilizzo' l'Italia come intermediaria per informare, il 21 gennaio 1942, della sua volontà di inviare un rappresentante in Vaticano. Il Segretario di Stato Maglione risposte positivamente il 31 gennaio.

Come detto, la Santa Sede dovette affrontare prima le proteste degli alleati per l'apertura a Tokyo e poi quelle dei giapponesi per la questione delle relazioni con la Cina: il Vaticano sottolineo' che la sua neutralità' non veniva affatto intaccata e che, accettando delegazioni da tutti i belligeranti, dimostrava la sua imparzialità e migliorava le sue possibilità di svolgere compiti di carità e soccorso in tutte le nazioni, senza implicare alcuna approvazione delle azioni di qualsiasi Stato o simpatie per un gruppo o l'altro di blocchi in conflitto. Lo scopo, insomma, era unicamente quello di proteggere gli interessi dei cattolici nel Far East (specie in Cina e nelle Filippine) e aiutare le vittime e i prigionieri della guerra. Spesso le autorità giapponesi e cinesi furono sospettose delle intenzioni della diplomazia papale: durante la guerra, missionari e vescovi subirono intimidazioni e violenze. Mentre i rapporti con il Giappone oggi sono molto buoni, per la Santa Sede i rapporti con Pechino restano la sfida più difficile.

Un numero crescente. Questo mese il Vaticano ha allacciato relazioni diplomatiche con Myanmar: si tratta del 183esimo Stato in rapporti diretti con la Santa Sede. L'hanno preceduta Mauritania (2016), Sud Sudan (2013), Malaysia (2011), Federazione Russa (2009), Botswana (2008), Emirati Arabi Uniti (2007), Montenegro (2006). L'anno scorso anche le “relazioni speciali” con la Palestina sono stati elevati a pieni rapporti diplomatici. La Santa Sede mantiene osservatori permanenti pressi le principali organizzazioni internazionali, come Onu, Consiglio D'Europa, Unesco, Fao, Wto e cosi' via.

Invito al papa. Lo scorso 31 gennaio il ministro degli esteri giapponese Fumio Kishida ha incontrato a Tokyo l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, Segretario per le relazioni con gli Stati. Kishida ha colto l'occasione dell'anniversario delle relazioni diplomatiche per sottolineare che sia il Giappone sia il Vaticano danno grande importanza a questioni come il perseguimento della pace, la realizzazione di un mondo senza armi nucleari, lo sviluppo e i diritti umani. Ha quindi espresso il desiderio di rafforzare ulteriormente le relazioni di cooperazione nello sforzo di trovare soluzioni ai problemi comuni a tutta l'umanità. Kishida - come ha fatto il premier Shinzo Abe - ha infine ribadito l'invito a Papa Francesco perché visiti il Giappone - ed in particolare Hiroshima - e preghi per la pace in Asia e nel mondo. Il ministro degli esteri nipponico ha affermato che il Vaticano rappresenta la “voce della coscienza” della comunità' internazionale. “Il Santo Padre non ha ancora potuto fissare una data, ma ha un grande desiderio di venire in Giappone - afferma il Cardinale Monterisi - E' un desiderio che ha da tanti anni. Quando ancora era un giovane gesuita a Buenos Aires, aveva espresso il desiderio di andare in Giappone.Ma i superiori di quel tempo disposero altrimenti”.

Il primo samurai beato. Molti cattolici giapponesi speravano che la visita papale si potesse realizzare quest'anno, ma l'ipotesi appare sfumata. Alcuni settimana fa a Osaka si e' tenuta la cerimonia di beatificazione del primo samurai, Takayama Ukon, vissuto a cavallo tra il ‘500 e il ‘600. Intanto il governo giapponese ha di recente riproposto i siti cristiani di Nagasaki e Kumamoto per l'approvazione dell'Unesco come Patrimonio dell'Umanità.

