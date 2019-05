Theresa May avvia Brexit. La sfida: trasferire 19mila leggi Ue nel diritto britannico

Nove mesi dopo il referendum con cui la Gran Bretagna ha deciso di uscire dalla Ue, il governo di Londra attiva l’articolo 50 del Trattato e dà così avvio ai negoziati con cui la Gran Bretagna lascia l’Unione europea a cui aveva aderito nel 1973, primo Paese dei 28 Stati membri a prendere una simile decisione. Il primo ministro britannico Theresa May interviene al Parlamento «questo è un momento storico da cui non si torna indietro, poco fa l’ambasciatore che rappresenta il Regno Unito a Bruxelles ha notificato» la decisione britannica.

La premier spiega qual è la sua idea di Brexit: «Ho scelto di credere nella Gran Bretagna e che i nostri giorni migliori devono ancora arrivare» ma anche «faremo tutto il possibile per aiutare l’Unione europea a prosperare e avere successo». Chiarisce: «La garanzia dei diritti dei cittadini europei che vivono in Gran Bretagna e di quelli britannici nell'Unione europea deve essere una priorità nel negoziato con l'Ue». Auspica «un Paese unito», rivendica «la chance per la prossima generazione di dare forma al proprio futuro» ma anche la immutata «condivisione dei valori europei democratici» perché il Regno Unito continuerà a far parte dell’Europa.

May risponde anche alle più immediate preoccupazioni economiche: le aziende britanniche dovranno poter operare nell'Ue e quelle dell'Unione europea in Gran Bretagna», ribadisce ma spiega che il Paese «cercherà di stringere accordi commerciali con paesi fuori dall'Unione europea».

I parlamentari pongono una specifica domanda al primo ministro: come il governo potrà garantire quella certezza di cui le aziende britanniche hanno bisogno. May conferma che ha già predisposto di far confluire le regole Ue esistenti nel diritto britannico per assicurare continuità nell’immediato periodo dopo Brexit. Domani May dovrebbe rendere noti i dettagli del piano con con cui far confluire il diritto Ue nel diritto britannico.

Il progetto di legge ha già un nome molto evocativo che non nasconde la complessità dell’operazione: Great Reapel Act.

Si tratta di 19mila leggi e regolamenti degli ultimi 40 anni che una volta «convertiti» continueranno a essere applicati nel Regno Unito nonostante l’addio alla Ue, nel frattempo il Parlamento potrà modificare queste leggi come crede necessario.

«Abbiamo tempi stretti per trovare un accordo sui nostri futuri rapporti» dice May che rassicura i parlamentari e indirettamente le aziende, i termini di questo accordo e le varie fasi in cui il processo verrà implementato dovranno avere «un immediato senso pratico per le aziende e dopo per i governi».

Incognita Scozia

Capitolo Edimburgo. «Voglio semplicemente ricordare che la Scozia è parte del Regno Unito», replica May agli indipendentisti dell'Snp, si riferisce neanche troppo velatamente al referendum del 2014 in cui l’opzione della secessione fu respinta dagli scozzesi. May ha quindi liquidato il voto di ieri del parlamento di Edimburgo sulla richiesta di un referendum bis come un tentativo d'intervenire sul dossier Brexit su cui l'assemblea scozzese non ha voce in capitolo dal punto di vista costituzionale.

I 27 Paesi Ue: ora linee guida sui negoziati

Nel giorno in cui May parla al parlamento arriva a Bruxelles la lettera del governo britannico con cui si notifica alla Ue l’uscita di Londra. «Ci dispiace che la Gran Bretagna lascerà l'Unione europea, ma siamo pronti per il processo che ora dovremo seguire». Questa la dichiarazione dei 27 in risposta alla lettera di Londra che fa scattare la Brexit. «Per l'Unione europea, il primo passo sarà ora l'adozione da parte del Consiglio europeo delle linee guida per i negoziati» che «fisseranno le posizioni complessive e i principi alla luce di cui l'unione, rappresentata dalla Commissione europea, negozierà con la Gran Bretagna», si legge nella dichiarazione.

Quanti negoziati: uno o due?

Da parte sua la Gran Bretagna intende condurre simultaneamente i negoziati sul divorzio dall'Ue e quelli sulla futura relazione con l'Europa, emerge dalla lettera di May. La Bbc sottolinea che molti a Bruxelles preferirebbero condurre le due trattative in momenti separati.

