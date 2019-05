Dazi e costi, le difese del mercato sono ancora in piedi

I l pugno di ferro di Trump a difesa delle frontiere americane potrebbe abbattersi sulle esportazioni di alcuni tra i prodotti orgoglio degli europei e preferiti dagli americani: i tartufi, il Roquefort, il prosciutto, i pomodori e diversi altri. Un’ottima e facile occasione a basso costo per il Presidente per nutrire la famelica pancia populista. Ma, per quanto simbolicamente assai grave e onerosa per le imprese colpite, non è necessariamente il primo passo di una deriva protezionistica.

Le misure farebbero gran rumore, ma non violerebbero gli accordi globali sul commercio (essendo già state autorizzate) e dunque l’Europa non avrebbe a sua volta modo di rivalersi. Sono il residuo di una vecchia diatriba tra Usa e Ue sulle restrizioni europee all’import di carne bovina trattata con ormoni. Risalgono al 1999, quando la Wto riconobbe che le restrizioni introducevano un’effettiva distorsione del commercio internazionale e autorizzò gli Stati Uniti a rivalersi, con dazi sui beni importati dall’Europa. Nel gennaio 2009 i dazi vennero aboliti sulla base di un accordo in cui l’Europa si impegnava a importare quantitativi crescenti di bovini americani di alta qualità non trattati con ormoni. I produttori americani sostengono che in realtà il mercato europeo non si è mai aperto e chiedono all’amministrazione di applicare nuovamente i dazi. Essendosi persa l’occasione della Transatlantic trade and investment partnership (Ttip), dove la questione sarebbe stata regolata una volta per tutte, ora gli americani hanno mano libera. Per quanto assai dolorosi per gli esportatori del settore (vedi le moto Piaggio, Ktm o Husqvarna, o gli esportatori di tartufi), i dazi autorizzati dalla Wto sono limitati, non possono generare introiti per più di di 116 milioni di dollari l’anno.

Dato che il dazio che si intende applicare è del 100%, verrebbe solo colpito un ammontare equivalente di esportazioni Ue, in totale nel 2016 pari a 416 miliardi di dollari. Sia i consumatori americani, sia i produttori europei nel loro complesso (esclusi quelli direttamente colpiti) verrebbero danneggiati limitatamente dall’aumento dei prezzi indotti dai dazi.

Proprio perché i costi sono bassi è probabile che i dazi vengano introdotti, a meno che la Commissione europea riesca ad avanzare controproposte efficaci sulla carne. Allo stesso tempo, però, queste misure non porteranno necessariamente a una deriva protezionistica, che avrebbe invece effetti ben maggiori e costi assai elevati anche per gli Stati Uniti.

La misura più corposa che l’amministrazione ha in programma è una tassa sulle importazioni, tipo l’Iva, la destination-based cash flow tax, parte del programma di riforma fiscale del partito repubblicano “A Better Way” (il piano Brady-Ryan). Niente di male in apparenza, anche in Europa si applica l’Iva sui beni importati. Peccato che il disegno americano preveda deduzioni assai significative per le imprese nazionali, di fatto discriminando le importazioni e violando le regole Wto. Una misura di questo genere, applicandosi al totale delle importazioni americane, darebbe la possibilità agli altri Paesi di attuare misure di rivalsa di grandissima entità.

Le regole commerciali globali e le reazioni degli altri Paesi possono rendere il protezionismo facile alla Trump assai costoso per chi lo impone. Forse per questo motivo, le prime bozze circolate al Congresso in questi giorni di revisione dell’accordo Nafta introducono modifiche piuttosto modeste e non necessariamente restrittive.

Questi ragionamenti non saranno di gran consolazione per i produttori europei che potrebbero venire colpiti dalle sanzioni. Ma almeno indicano che, per quanto la globalizzazione sia in battuta di arresto e per quanto inquietanti siano le posizioni di Trump, le difese del libero mercato sono per ora ancora in piedi.

