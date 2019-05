Seul, arrestata l’ex presidente Park Geun-hye

TOKYO - Da personaggio più potente del Paese al carcere nel giro di una manciata di settimane: capo dello Stato dal 25 febbraio 2013, sospesa dalle funzioni il 9 dicembre 2016 dall’impeachment votato dall’Assemblea Nazionale, destituita dal ruolo presidenziale il 10 marzo dalla Corte costituzionale, ora arrestata. Park Geun-hye, 65 anni, ex presidente della Repubblica di Corea, è stata arrestata dopo che un giudice del tribunale centrale di Seul, Kang Boo-young, ha accolto la relativa richiesta avanzata dalla procura, che continua a indagare sullo scandalo politico-affaristico che coinvolge numerosi alti funzionari pubblici ed esponenti di primo piano dell’imprenditoria.



Park - che continua a negare ogni comportamento illecito - è arrivata alla Seoul Central District Court nella mattinata di giovedì, intorno alle 10.30 per una lunghissima udienza di convalida della richiesta di arresto protrattasi fino alle 19.10, con due pause. Sono stati profilati 13 diversi capi di imputazione - relativi principalmente a corruzione, estorsione e abuso di potere -, che in teoria potrebbero portare a una condanna fino a 45 anni. La procura ha tempo 20 giorni per procedere all’incriminazione formale.



I PRECEDENTI. L’arresto di un ex presidente non è una novità assoluta in Corea: è già successo ai suoi predecessori Roh Tae Woo (1988-1993) e Chun Doo Hwan (1980-1988), mentre anche Roh Moo Hyun finì sotto un processo penale che lo portò al suicidio nel 2009 (prima della formalizzazione della richiesta di arresto). I primi due, però, erano generali: dal ritorno della democrazia, dunque, il carcere per l’ex Capo dello Stato è inedito. Non era mai successo, inoltre, che un ex presidente presenziasse in tribunale all’udienza sulla richiesta del suo arresto.



LO SCANDALO. Figlia dell’ex dittatore del Paese, eletta nel dicembre 2012, aveva promesso di essere la “madre della Nazione”, in quanto non sposata e senza figli. A rovinarla è stata una donna spregiudicata, che ha approfittato della sua amicizia per interferire nell’azione di governo e conseguire indebiti vantaggi personali: Choi Soon-sil, 61 anni, considerata una specie di Rasputin e sospettata di avere in pugno la presidente anche per via di presunti poteri sciamanici. Nel confermare l’impeachment, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la presidente ha avuto una parte attiva nel portare a conoscenza dell’amica, cittadina privata, documenti riservati, e che ha colluso con le sue illegali attività affaristiche, in particolare l’ottenimento di ampi finanziamenti a due fondazioni da lei controllate da parte di grandi aziende del Paese. Per queste vicende è finito in carcere preventivo per la prima volta nella storia del Paese il leader di fatto di un “chaebol”, anzi proprio quello del più grande conglomerato sudcoreano: Jay Y. Lee, capo di Samsung,



MOMENTO DELICATO E TENSIONI CON IL NORD. Le elezioni per eleggere un nuovo Capo dello Stato si terranno il 9 maggio. Intanto il Paese vive una situazione di carenza di leadership politica in un momento molto delicato sia sul piano economico sia su quello politico. Basti pensare che, secondo indicazioni di intelligence, la Corea del Nord sta preparando per i primi di aprile un nuovo test nucleare. Nelle ultime ore, Pyongyang è riuscita a ottenere dalla Malaysia il rimpatrio in Corea del Nord del cadavere di Kim Jong Nam (fratellastro del leader Kim Jong Un), assassinato il 13 febbraio all’aeroporto di Kuala Lumpur con il gas nervino VX (probabilmente per ordine dello stesso Kim). La Malaysia ha ceduto dopo settimane di tensioni bilaterali, durante le quali la Corea del Nord aveva impedito la partenza ai cittadini malesi residenti nel Paese.

