Brexit, linea dura della Ue: prima il divorzio, poi l’accordo commerciale

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – Il Consiglio europeo ha preparato per i Ventisette un canovaccio delle linee-guida negoziali che l'Unione dovrebbe utilizzare nelle sue trattative con il Regno Unito in vista del divorzio del paese dall'Unione. Il testo, circolato oggi qui a Bruxelles, precisa in modo particolarmente perentorio i principi che i paesi membri intendono difendere nelle discussioni. Qualsiasi futuro accordo di libero scambio potrà essere firmato solo nel rispetto degli interessi comunitari.



La sequenza dei negoziati

Il documento di sei pagine, che andrà ora negoziato a livello diplomatico e poi approvato dai capi di stato e di governo il prossimo 29 aprile, conferma le voci della vigilia. Il Consiglio europeo ha messo a punto un testo che non entra nei dettagli giuridici e politici, ma che ha il merito di chiarire molti aspetti. «Il testo è una bozza – spiegava stamani un alto responsabile europeo –. Deve essere negoziato tra i paesi, ma è stato redatto a seguito di contatti permanenti con le capitali».



Inanzitutto, la sequenza dei negoziati. I Ventisette vogliono prima negoziare il divorzio da Londra, sbrogliando la matassa di legami giuridici ed economici, e poi discutere su un accordo di libero scambio tra il Regno Unito e l'Unione. Nel testo si spiega che il passaggio da un dossier all'altro avverrà quando sarà compiuto “sufficiente progresso” sul primo fronte. “La scelta è eminentemente politica e verrà presa direttamente dai capi di stato e di governo”, ha detto l'alto responsabile europeo.



Tutelare i cittadini Ue residenti nel Regno Unito

In una prima fase delle trattative di divorzio, l'obiettivo dei Ventisette è di ridurre l'incertezza provocata dal desiderio di Londra di lasciare l'Unione. Lo sguardo corre alla situazione giuridica dei cittadini europei che risiedono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono sul continente; agli interessi delle imprese che fanno affari sulle due coste della Manica; e agli impegni finanziari che la Gran Bretagna ha nei confronti dell'Unione.

Parlando a La Valletta stamani durante una pausa dei lavori del Partito popolare europeo, il presidente del Consiglio Donald Tusk ha spiegato: «Il nostro dovere è minimizzare l'incertezza, e gli sconvolgimenti causata ai cittadini, al mondo degli affari e agli stati membri. Dobbiamo impedire il vuoto legale per le nostre aziende. Dobbiamo fare in modo che la Gran Bretagna onori tutti i suoi conti e gli impegni presi da Stato membro. L'Unione onorerà tutti i suoi impegni».



Nel canovaccio delle linee-guida, il Consiglio europeo ricorda gli interessi particolari di tre paesi: l'Irlanda, preoccupata dal futuro dell'Ulster, una regione a cavallo tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord; la Spagna, che protesta contro la presenza britannica a Gibilterra; Cipro, che ospita tre basi militari britanniche (qui l’approfondimento: http://bedaromano.blog.ilsole24ore.com/2017/03/21/le-frontiere-inglesi-in-europa-per-brexit-un-curioso-e-pericoloso-rompicapo/). “Una volta il Regno Unito uscito dall'Unione, qualsiasi accordo tra il Regno Unito e l'Unione non potrà applicarsi a Gibilterra senza una intesa tra il Regno di Spagna e il Regno Unito”, si legge nelle linee-guida.



Londra non vuole negoziati in due fasi

La sequenza in due fasi non piace a Londra, che preferirebbe discutere delle due questioni insieme. Un altro aspetto controverso è il desiderio dei Ventisette di avere una giurisidizione responsabile sia di gestire le controversie sull'accordo di divorzio, che eventualmente sull'intesa di libero scambio che verrà discussa successivamente. “E' nell'interesse dell'Unione proteggere la sua autonomia giuridica e il suo ordine legale”, si legge nella bozza.

La precisazione non è banale. Accordi simili con la Svizzera non prevedono un'autorità giursidizionale, tanto che nei fatti Berna è spesso in una posizione di forza rispetto a Bruxelles che deve tenere conto degli interessi nazionali di altri 28 paesi. Da Londra, ci sarà probabilmente il desiderio di evitare qualsiasi giurisdizione formale. La sfida, in questo campo come in altri, sarà non solo di strappare un accordo ma anche di assicurare l'unità dei Ventisette nelle trattative.



I paletti sul futuro accordo di libero scambio

Quanto al futuro accordo di libero scambio, che necessiterà probabilmente anni di negoziati, l'Unione si dice d'accordo per siglare una intesa di questo tipo, ma nelle linee-guida si sottolinea la necessità di evitare da parte del Regno Unito qualsiasi dumping regolamentare o qualsiasi concorrenza sleale, tenuto conto che almeno in una prima fase il Regno Unito potrà giocare sui due piani: sarà fuori dalla UE, ma nei fatti godrà sempre dell'acquis communautaire.

Tra le alte cose, il testo intima alla Gran Bretagna di avere un atteggiamento “leale” durante le trattative. Le discussioni dei negoziati “saranno difficili, complesse, e a volte anche conflittuali, non c'è alcun modo di evitarlo”, ha detto da Malta il presidente Tusk. Le linee-guida sono state presentate stamani qui a Bruxelles ai rappresentanti diplomatici dei Ventisette. Saranno oggetto di trattative diplomatiche in due tornate, già previste l'11 e il 24 aprile, in vista del summit del 29 aprile.



© Riproduzione riservata