Russia-gate, Flynn pronto a testimoniare

New York - Il Russia-gate si complica per Donald Trump. E non poco: ha portato alla luce un gioco di finte gole profonde, manipolazioni e politicizzazione dell'intelligence americana da parte direttamente della Casa Bianca che minaccia di scatenare nuove polemiche e battaglie.

È emerso ieri sera dal New York Times e poi dal Washington Post che sono stati direttamente due o tre alti funzionari della White House, più precisamente del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e dell'Ufficio legale, a passare al chairman repubblicano della Commissione della Camera Devin Nunes, che formalmente

indaga sulla pista dei rapporti tra Mosca e la campagna Trump, controversi documenti dei servizi segreti. Documenti di “raw intelligence”, informazioni non filtrate e top secret, che mostrano come i nomi del Presidente e di suoi collaboratori siano stati accidentalmente registrati dai servizo americani durante intercettazioni autorizzate su obiettivi esteri. Nunes ha poi rigirato le informazioni a Trump in un pubblicizzato briefing e convocato una conferenza stampa per dirsi turbato dalle rivelazioni su forme di spionaggio che avrebbero sfiorato Trump . E le ha attribuite a una anonima propria fonte. Trump ha da parte sua detto di sentirsi parzialmente “vendicato”. Da che cosa? Dall'accusa di menzogne e comportamenti non presidenziali quando aveva inveito contro il predecessore Barack Obama affermando che aveva ordinato sorveglianza e intercettazioni ai suoi danni durante e dopo la campagna elettorale.

La verità è che è stata la stessa Casa Bianca a orchestrare la nuova maldestra manovra in un tentativo di autodifesa. I due funzionari identificati dal Times come le “fonti” di Nunes sono niente meno che Ezra Cohen-Watnick, senior director for intelligence del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, e Michael Ellis, legale specializzato in sicurezza nazionale per la Casa Bianca. Watnick, 30 anni, in particolare è personaggio controverso per la sua aggressività e inesperienza. Un protetto dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, cacciato per aver nascosto i suoi troppi legami con Mosca, doveva essere rimosso dal successore di Flynn, il generale H R McMaster per manifesta incompetenza. Ma fu personalmente salvato da Trump e da suo genero Jared Kushner, ai quali piacciono le sue idee da falco sull'Iran. Ellis era stato in passato consigliere legale di Nunes.

L'insieme delle rivelazioni-shock potrebbe aprire un intero nuovo caso in grado di scuotere i ranghi della nuova amministrazione e del Congresso: i sospetti di un uso illegittimo, cioè per scopi di politica interna e di partito, dell'apparato e delle informazioni di intelligence, riservate invece alla sicurezza nazionale, non sono trattati alla leggera. E l'intreccio delle relazioni tra i protagonisti che porta fino allo Studio Ovale potrebbe mostrare i contorni di di gravi responsabilità ai vertico oppure dimostrare ancora una volta ingestibili problemi di impreparazione della squadra più ristretta di Trump. Nunes da parte sua appare sempre più bruciato in Parlamento pur rifiutando di farsi da parte.

Questo mentre si intensificano le indagini sulle interferenze russe nelle elezioni a favore di Trump. Sempre ieri sera proprio Flynn ha offerto di testimoniare all'Fbi e al Congresso sul tema delle relazioni pericolose con il Cremlino della campagna Trump in cambio dell'immunità, anche se per ora nessuno ha accettato l'offerta forse in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini. La Commissione Intelligence del Senato ha avviato nelle stesse ore una propria indagine accanto a quella sempre più screditata guidata da Nunes alla Camera. E il senatore repubblicano Marco Rubio, ex rivale di Trump alle primarie, ha rivelato di essere stato a sua volta vittima di attacchi di pirati informatici russi durante le elezioni.

