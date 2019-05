Trump e Brexit scatenano la corsa globale al taglio delle tasse. L’ultima è l’Australia

Dopo gli annunci di tagli fiscali dell'amministrazione Trump e dopo Brexit alcuni paesi si muovono per contrastare gli effetti competitivi delle possibili mosse sul fronte dell'offerta di Washington e Londra. Il primo a reagire al pericolo è stato il governo australiano che domenica ha difeso il suo nuovo taglio alle imposta sulle società per 24 miliardi di dollari americani, dicendo che la misura era necessaria per aiutare le piccole imprese australiane a rimanere competitivi contro i rivali di altre nazioni occidentali in un quadro competitivo mutato.

Il panorama fiscale internazionale

La Gran Bretagna del premier Theresa May ad esempio ha una corporate tax nominale al 20%, tredici punti al di sotto di quella francese, e una effettiva del 25,9 per cento. L'aliquota britannica, già molto competitiva, scenderà al 17% nel 2020. In Irlanda si applica il 12,5% per cento, aliquota societaria non modificata nemmeno quando la ex Tigre celtica ricevette 67,5 miliardi di euro di aiuti europei e dal Fmi per evitare il default. In Francia la corporate tax nominale si attesta al 33,33% mentre quella totale calcolata secondo i parametri della Banca Mondiale è pari al 62,7%. Esistono però aliquote diverse a seconda delle dimensioni delle imprese francesi.

Un fenomeno, quella della riduzione delle imposte societarie, che dopo Brexit e gli annunci della Casa Bianca di tagli fiscali potrebbe subire nuovo slancio a livello globale, magari associata a guerre commerciali sui dazi. Timori da far correre ai ripari alcuni paesi del Commonwealth, come l'Australia che hanno cominciato a mettere sacchetti di sabbia a difesa delle loro economie. Con la riduzione delle tasse approvata dal Parlamento australiano venerdì, le imprese con un fatturato pari o inferiore a 10 milioni di dollari Usa avranno le loro aliquote ridotte dal 30 per cento al 27,5 per cento per questo anno finanziario, con ulteriori tagli graduali nel corso del prossimo decennio.

Entro il 2026-27, tutte le imprese pagheranno una aliquota del 25 per cento

Il ministro delle Finanze Scott Morrison ha detto secondo la Reuters alla ABC che l'Australia aveva bisogno della riduzione della pressione fiscale sulle imprese per tenere il passo con gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e altri governi occidentali che spingono per un'azione simile. «Dove il capitale si muove, è lì che i posti di lavoro si trasferiscono, quindi abbiamo bisogno di garantire che il nostro sistema fiscale sia competitivo», ha affermato il ministro australiano delle Finanze alla rete tv ABC. Parole chiare come l'acqua di sorgente. Ma il partito di opposizione laburista si è opposto alla misura fiscale, dicendo che la decisione non contribuirà a ridurre l'elevato debito dell'Australia e non fornirà lo slancio necessario all'economia. Per i laburisti si deve lavorare sul fronte dei consumi e degli investimenti, cioè della domanda non sul quello dell'offerta.

“«Dove il capitale si muove, è lì che i posti di lavoro si trasferiscono, quindi abbiamo bisogno di garantire che il nostro sistema fiscale sia competitivo»” Scott Morrison, ministro delle Finanze





I tagli fiscali, ben accolti invece dalle associazioni imprenditoriali, sono stati una rara vittoria politica per il primo ministro australiano Turnbull (passato alle cronache recentemente quando nel corso della prima telefonata con il presidente Usa Donald Trump si era sentito dire di tenersi un gruppo di immigrati che dovevano raggiungere gli Usa per precedenti accordi presi con Obama) e il suo governo conservatore. Gli analisti politici, tuttavia, non vedono come la vittoria parlamentare possa aiutare la popolarità di Turnbull.



Il sostegno pubblico per Turnbull è precipitato da quando è andata al potere nel mese di settembre 2015. Un recente sondaggio Fairfax-Ipsos pubblicato lunedì ha mostrato il governo Turnbull ancora saldamente in testa, ma in calo nelle preferenze rispetto al partito laburista all'opposizione con una percentuale del 55 contro il 45 per cento. Il taglio delle tasse è un tentativo di riguadagnare consensi tra gli imprenditori e il mondo del business. Di certo in Australia è iniziato il gran gioco dei tagli fiscali societari per attrarre i capitali internazionali del dopo Brexit e Trump. Una guerra fiscale societaria al ribasso che potrebbe penalizzare chi ha pochi margini di manovra di bilancio a causa di debiti pubblici alti.

© Riproduzione riservata