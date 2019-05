Pronto? È il Fisco greco al telefono. Vi ricordiamo di pagare le tasse

«Buongiorno, è l’ufficio delle Entrate greco che vi parla. Vi ricordiamo che il prossimo sabato scade il pagamento dell’Iva e fra quindici giorni la rata del pagamento dei redditi. Per evitare sanzioni vi invitiamo a pagare nei termini previsti». Con questa telefonata o se preferite invito vocale all’«adempimento volontario» da parte dei possibili ritardatari, il Fisco ellenico spera di far cassa e far rispettare le scadenze tributarie con più solerzia così da evitare contenzioso e sanzioni. In questo contesto di rapporti più amichevoli e trasparenti, l'autorità fiscale di Atene ha previsto 97.000 telefonate a raffica in un anno per ricordare ai contribuenti “distratti” di presentare in tempo le dichiarazioni per l'Iva o l'imposta sul reddito.

Certo non è sempre solo un problema di “dimenticanze” dopo otto anni di crisi che ha ridotto del 25% il Pil del paese mediterraneo, ma il tentativo è quello di ristabilire un clima di fiducia, una canale di comunicazione diretto tra il Fisco e i cittadini.

Naturalmente oltre alla “voce amica” del Fisco per i ritardatari c’è anche la classica azione di repressione, ricorda il quotidiano greco Kathimerini. Con nuovo software per i controlli illustrato in conferenza stampa dal ministro delle Finanze, Euclid Tsakalotos, il Fisco greco ha già individuato circa 70mila contribuenti con redditi non dichiarati, in parte utilizzando dei dati comprovanti somme di denaro detenute all'estero all’insaputa del fisco ellenico. Sono numerose le e-mail inviate dagli uffici delle Entrate ai contribuenti dove si chiede il pagamento di tasse aggiuntive per un totale di 134 milioni di euro. I controlli riguardano soprattutto la verifica incrociata dei redditi dichiarati rispetto all’ammontare dei depositi bancari (in Grecia vige ancora il controllo dei capitali dal 2015) , così come i dati della Borsa, il database degli occupati e il catasto.



Questo è solo il primo passo che la nuova Autorità indipendente delle Entrate, (una riforma voluta dalla Troika in rappresentanza dei creditori per rendere più forte l’azione di controllo del Fisco ellenico rispetto alle pressioni politiche) per combattere l'evasione fiscale e aumentare le entrate dello Stato. Il Fisco ellenico, famoso per la sua scarsa efficienza, ha previsto 113.100 ispezioni per quest'anno, con l'obiettivo di raccogliere ulteriori somme per 3,96 miliardi di euro di tasse, in base al suo programma 2017.

Si tratta nel dettaglio di 23.300 controlli a campione presso le aziende, 50mila controlli doganali per combattere il contrabbando e 39.800 controlli da fare ai mercati all'ingrosso, negozi, bar, ristoranti, eccetera.

Ce la farà il Fisco greco a rendere più equa la pesante austerità che ha colpito da otto anni soprattutto la platea dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si sono visti tagliare le pensioni per 12 volte dal 2010? Una scommessa ardua, ma non impossibile. A cominciare da una telefonata.

