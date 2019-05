Siria, strage con le armi chimiche: almeno 60 morti. Trump attacca Assad ma critica Obama

Sono immagini che nessuno vorrebbe mai vedere. Bambini che boccheggiano su un lettino di una clinica improvvisata, la bava alla bocca. Piccoli corpi scossi da convulsioni. Uomini immobili, le pupille ridotte a uno spillo. Donne a cui cola il sangue dal naso. Una fila di dieci corpi di bambini distesa in linea. Uomini e donne sprofondati nel fango, quasi dormissero. Nessuno ha delle ferite. Non c’è sangue. Sono le immagini dell’attacco avvenuto ieri in cui sono state presumibilmente utilizzate armi chimiche contro la cittadina di Khan Sheikhun, città nella provincia siriana nord-occidentale di Idlib, un’area controllata dai ribelli, ma in cui è particolarmente forte il movimento ideologia qaedista Fatah al-Sham (ex Fronte al Nusra). Ad essere colpito, alle 4 e 30 del mattino, è stato il quartiere Shemali, dove si trovano i rifugiati della città di Hama.

Il bilancio, provvisorio, diffuso dall’Osservatorio siriano per i diritti umani indica oltre 60 vittime, tra cui 11 bambini, e circa 400 feriti. Ma in serata fonti mediche locali parlavano di oltre 100 vittime.

Sembra ormai certo che l’attacco sia arrivato dal cielo. L’area era sottoposta a intensi bombardamenti da parte dell’aviazione del regime siriano. Che ha poi continuato a bombardare la zona anche dopo il presunto attacco chimico. Anche una clinica dove venivano curati i civili intossicati.

Immediata è arrivata la condanna unanime della comunità internazionale. «Si tratta di un crimine di guerra. Una pessima notizia per la pace in Siria, che dimostra come il regime non si fermerà davanti a nulla per rimanere al potere», ha detto l’ambasciatore britannico all’Onu, Matthew Rycroft. «Ancora una volta il regime siriano negherà l’evidenza delle sue responsabilità. Come nel 2013, Bashar al-Assad (il presidente siriano, ndr), conta sulla complicità degli alleati per beneficiare di una impunità intollerabile», ha dichiarato il presidente francese François Hollande in una nota diffusa nel pomeriggio, esprimendo la propria indignazione.

Il presidente turco Tayyip Edogan, il capo di Stato più ostile ad Assad, ha parlato di attacco «inumano», che costituisce una minaccia per i negoziati di pace. Francia e Gran Bretagna hanno subito chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

Pur addossando la responsabilità ad Assad, la Casa Bianca si è concentrata a criticare l’ex presidente Barack Obama: «Queste atroci azioni del regime di Bashar al-Assad sono una conseguenza della debolezza e della mancanza di risoluzione dell’ ultima Amministrazione», ha detto il portavoce alla Casa Bianca Sean Spicer, aggiungendo: «Obama dichiarò nel 2012 che avrebbe stabilito una linea rossa contro l’uso delle armi chimiche e non ha fatto nulla».

Il regime siriano e la Russia hanno subito smentito di aver utilizzato armi chimiche. «Nessun aereo russo ha condotto raid su Idlib», ha fatto sapere il Cremlino. «Neghiamo di aver usato armi chimiche o materiali tossici in Khan Sheikun. L’esercito non le ha usate e non le userà in nessun luogo e tempo», hanno reso noto i vertici dell’esercito siriano. Se venisse confermato che l'attacco è arrivato dal cielo sarà difficile non puntare il dito contro il regime o i suoi alleati. L’opposizione siriana non dispone di aerei o elicotteri.

E ora cosa accadrà? Quello di ieri è comunque il peggiore attacco con armi chimiche nel conflitto siriano dalla strage dell’agosto del 2013, quando razzi terra terra carichi di gas sarin colpirono il Goutha, il distretto allora controllato dai ribelli alla periferia orientale di Damasco. Fu una strage terribile. Il bilancio non è mai stato preciso, ma si parlò di 1.000-1.400 vittime. Obama si espose accusando direttamente Assad di aver oltrepassato la linea rossa e minacciò una risposta militare contro Damasco. Oltre che per le difficoltà sul fronte interno ad ottenere un consenso a un raid, Obama aveva alla fine ceduto alla proposta di Mosca: un accordo per smaltire l’arsenale chimico siriano, accettato poi dal regime di Damasco.

E allora perché ci sono ancora armi chimiche in giro per la Siria? Nel giugno del 2015 l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) annunciò di aver distrutto il 99% delle armi chimiche di Assad (1.328 tonnellate di iprite, gas mostarda e Df). Ma diversi Stati membri avanzarono dubbi sul fatto che il regime avesse dichiarato tutto il materiale in suo possesso. Il gas cloro, invece, non rientrava tra quelli da distruggere perché usato anche a scopi industriali. E in molti attacchi è stato usato. Alcuni esperti raccomandano dunque cautela. Fonti vicine al regime sostengono invece che i qaedisti di Fatah al Sham avessero nella zona un magazzino di armi chimiche. C’è chi dice che sia esploso. Chi punta il dito su di loro. Ma il maggiore indiziato resta per ora il regime siriano.

