Usa, in arrivo controlli a tappeto anche sui viaggiatori Ue

NEW YORK - Extreme vetting, controlli estremi. Donald Trump intende mantenere un'altra controversa promessa della sua campagna elettorale e sta studiando una dura stretta a base di intense verifiche ai confini e alle ambasciate e consolati sui viaggiatori e turisti che vogliano recarsi negli Stati Uniti. Controlli che riguarderebbeo tutti e a tappeto, compresi i cittadini di Paesi alleati e europei.

Stando a quanto trapelato, le autorità americane nel nuovo regime potrebbero chiedere agli stranieri in arrivo, anche per brevi visite, di rivelare contatti sui loro smartphone, password di accesso ai social media e documentazione finanziaria. Gli interrogatori all’ingresso dovrebbero diventare più severi, in particolare con domande sull’ideologia e le convinzioni dei passaggeri.

Nel caso di richiesta di visti, ambasciate e consolati - se la riforma verrà varata - dovrebbero ricevere istruzioni per condurre colloqui molto più lunghi e approfonditi con coloro che ne fanno richiesta. I tempi stessi delle interviste per i visti verrebbero estesi per garantire l’extreme vetting.

“Agli stranieri in arrivo potrebbe essere chiesto di rivelare contatti telefonici, password e documenti finanziari.”





Il nuovo clima è stato illustrato ai media americani da Gene Hamilton, esponente del Dipartimento di Homeland Security: «Se ci sono dubbi sulle loro intenzioni, le persone devono dimostrare fino alla nostra totale soddisfazione di avere ragioni legittime per venire nel Paese», ha detto.

Il provvedimento allo studio fa seguito ad altre misure sull’immigrazione e i viaggi che hanno scatenato polemiche in casa e all’estero per i sospetti di discriminazione e violazione dei diritti. Trump ha per due volte introdotto un divieto contro gli arrivi da alcuni Paesi islamici considerati a rischio di terrorismo e contro i rifugiati, e per due volte alcuni tribunali americani l’hanno bocciato per sospetta incostituzionalità.

Il presidente tuttavia insiste e ha messo al centro delle sue priorità politiche la lotta al terrorismo e la difesa dal Paese con toni a volte da crociata populista e isolazionista anche attraverso simili strette sui movimenti delle persone. Ma la nuova scelta, se sarà portata a compimento, promette di sollevare proteste e forse ritorsioni da parte di altre nazioni, alleati europei compresi, con effetto anche di complicare le relazioni e le intese di business.



© Riproduzione riservata