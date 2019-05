Con una disoccupazione generale all’11,9% e con quella giovanile al 37,9%, l’Italia non è certo tra i luoghi migliori al mondo per chi cerca lavoro. Ecco perché, tra chi ha perso il lavoro di recente e tra chi non l'ha mai trovato, cresce la tentazione di cercarsi un impiego altrove. Dove? In questo 2017 fatto di Brexit e di protezionismo Made in Trump, di populismi europei e di immigrazioni dal Sud del mondo, per far viaggiare all'estero il curriculum bisogna scegliere Taiwan: secondo il World economic Forum (e secondo i dati di Manpower), è questo il Paese dove le imprese stanno dichiarando di voler assumere di più.

Un hub per la tecnologia, un distretto per la finanza asiatica, l’isola al largo della Cina si sta rapidamente riposizionando sui mercati globali e il 24% delle sue imprese - una su 4 - dichiara di essere alla ricerca di nuovi lavoratori i questo avvio di primavera 2017. Al secondo posto della classifica c’è il Giappone, dove il 23% delle società è pronto ad assumere nuovo personale. Per il terzo posto del podio bisogna invece tornare in Europa, ma in quella dell’Est: con il 22% delle imprese ottimiste sulla propria crescita di dimensioni e di fatturato, la Slovenia è il Paese perfetto per chi va in cerca di una buona occasione di lavoro.

Dal Giappone all'Ungheria, ecco i Paesi che assumono nel 2017

