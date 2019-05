Londra più soft sulla circolazione dei cittadini Ue dopo Brexit

Londra - Brexit scivola sempre più spesso in un delicato esercizio di esegesi delle fonti, per l’acrobatica involuzione sintattica che i protagonisti usano nell’antico esercizio del “dire e non dire”, tentativo estremo di apparire coerenti con il messaggio più demagogico, ma in linea con la realtà dei fatti. La signora premier Theresa May s’è discostata, almeno in parte, dalla tradizione svelando di credere che la libera circolazione degli europei nel Regno Unito non cesserà nell’istante stesso della firma dell’intesa sulla Brexit con i Ventisette.

Una fase di transizione post- accordo ? È la tesi di molti che la signora premier ha corretto così: «Non parlo di transizione, ma di implementazione degli accordi…Quando avremo l’intesa per il futuro rapporto con la Ue sarà necessario avere un periodo durante il quale imprese e governi troveranno gli strumenti per adeguarsi alla nuova realtà…un periodo di tempo durante il quale il deal (raggiunto con Bruxelles, ndr) sarà messo in atto». Un’applicazione progressiva, dunque, per dare tempo agli esecutivi Ue e al business di prendere le misure con la nuova realtà.

Sono parole che implicano – al di là delle acrobazie semantiche – una transizione oltre il marzo 2019. E questo indica la disponibilità del Regno Unito a ragionare su tempi più elastici per la libera circolazione dei cittadini Ue.

Pur essendo l’interpretazione prevalente a Londra, Downing street ha negato un cambio di linea da parte del premier. In realtà da settimane si alzano voci vagamente più pragmatiche sull’approccio britannico al mondo che verrà e maggiormente in linea con le guidelines proposte dalla Commissione. Lo stesso ministro per la Brexit, David Davis, in Parlamento ha indicato l’importanza della manodopera europea, specializzata e non, per l’economia del Regno Unito, aprendo la porta a un approccio meno radicale di quello che un governo guidato dai brexiters ha voluto fino ad ora imporre.

Da mesi la Cbi – la confederazione delle imprese britanniche – mette in guardia dai rischi di una “serrata” alle frontiere per il mondo produttivo del Regno che si regge largamente sull’opera di cittadini europei. E non solo quello privato. Il sistema sanitario britannico è in allarme rosso per la temuta “fuga” di medici e infermieri targati Ue.



© Riproduzione riservata