Un missile nordcoreano alla vigilia del vertice tra Trump e Xi Jinping

TOKYO - La Corea del Nord irrompe in anticipo sul vertice di domani in Florida tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping: il lancio di un missile balistico di media gittata nel Mar del Giappone - effettuato alle 6.42 del mattino ora di Seul – evidenzia come il regime di Kim Jong Un non si spaventi per la minaccia di azioni unilaterali e decisive nei suoi confronti elevata dal presidente americano in una recente intervista al Financial Times.

Alla neanche tanto velata minaccia di intervento militare diretto e preventivo statunitense – sia pure nel contesto di una richiesta alla Cina di esercitare maggiori pressioni sul riottoso vicino – Pyongyang ha risposto dunque con una sfida aperta. Questa volta, comunque, il percorso del missile – lanciato dalla cittadina costiera di Sinpo - , secondo le prime indicazioni sarebbe stato limitato a circa una sessantina di chilometri, grazie a una traiettoria di lancio quasi verticale: non si e' trattato certo di un missile intercontinentale che potrebbe raggiungere il territorio metropolitano degli Stati Uniti (un test di un missile di questo tipo sarebbe inaccettabile per gli States, anche in relazione a presunti progressi nordcoreani nella miniaturizzazione di testate atomiche).

Gia' quando il premier giapponese Shinzo Abe si era incontrato con Trump in Florida a meta' febbraio, Pyongyang aveva fatto sentire la sua voce con il lancio di un missile nel Mar del Giappone. I colloqui tra Trump e Xi, a questo punto, avranno nella Corea del Nord – ossia nelle discussioni su come contenerne i piani missilistico-nucleari – un tema fondamentale di importanza non inferiore a quelli sul commercio, in quanto rappresenteranno un test decisivo per lo sviluppo delle relazioni sino-americane.



Intanto il governo giapponese ha immediatamente protestato per il nuovo test missilistico nordcoreano effettuato in violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. “Questo lancio e' una grave provocazione e non puo' essere tollerato”, ha dichiarato il premier Shinzo Abe. Di fronte alle rinnovate tensioni nella penisola coreana, Tokyo – sia pure obtorto collo – Tokyo ha deciso di far tornare il suo ambasciatore a Seul, che aveva ritirato quasi 4 mesi fa per protesta contro l'installazione di a Busan da parte di un gruppo civico di una statua in onore delle cosiddette “donne conforto” (reclutate come prostitute dalle forze armate giapponesi nel corso dell'ultima guerra), nonche' per la mancata rimozione di una analoga statua di fronte all'ambasciata nipponica a Seul (rimozione che era stata concordata in precedenza con una intesa bilaterale). Anche in vista dei rapporti con il futuro presidente sudcoreano che uscira' dalle elezioni del prossimo 9 maggio e di sotterranee pressioni conciliatore americane – Tokyo ha dovuto fare marcia indietro, tanto piu' che e' impensabile che in un periodo di campagna elettorale ci possa essere qualcuno a Seul che si epsonga a sostenere iniziative (come la rimozione della statua della “donna-conforto”) interpretabili come filogiapponesi.

