Xi in Florida, sull’economia prove di dialogo

È l’incontro tra America First e China First. Ma ad aiutare il primo summit sino-americano dell’era di Donlad Trump, all’apparenza ostaggio di priorità contrapposte, potrebbe essere un altro “first” buono per i leader di entrambi i paesi: al primo posto Trump e il presidente cinese Xi Jinping potrebbero mettere l’economia. A questo, almeno, hanno lavorato alacremente i loro collaboratori dietro le quinte nel preparare il summit odierno a Mar-a-Lago in Florida, con ruoli cruciali nello sforzo di disgelo giocati da una improbabile coppia, il 36enne genero-consigliere di Trump, il costruttore Jared Kushner, e il 64enne ambasciatore di Pechino a Washington, Cui Tiankai, diplomatico di carriera.

È sull’economia che potrebbe essere costruito un iniziale ponte - un rapporto pragmatico - mentre all’orizzonte si stagliano le più difficili e irrisolte sfide strategiche, anzitutto la crisi con la Corea del Nord. La Casa Bianca potrebbe cercare passi avanti sul delicato capitolo del commercio, maggiori impegni per contenere il deficit statunitense - Pechino ne è il principale “colpevole” con 350 miliardi l’anno - attraverso migliori controlli dell’export cinese. Xi potrebbe offrire più acquisti di prodotti e servizi made in Usa e proporre comuni investimenti nelle infrastrutture. L’auspicio di entrambi, con prese di posizione discusse fino all’ultimo, è che siano reciprocamente sufficienti.

Trump ha finora tenuto, forse non a caso, uno spiraglio aperto proprio su questi fronti: non ha dato seguito alla promessa elettorale di dichiarare Pechino manipolatore di valuta, con automatiche sanzioni. E nelle ultime ore ha riaperto il dossier sullo status della Cina come economia non di mercato, anche se non è chiaro se per rispondere a offensive cinesi oppure per suggerire future schiarite. Più espliciti i segnali offerti nei giorni scorsi dal segretario di Stato Rex Tillerson, quando ha usato una frase cara ai cinesi per sintetizzare i rapporti tra le due principali economie: «Non-conflitto, non-scontro, mutuo rispetto e cooperazione vincente per tutti».

Entrambi i leader hanno di sicuro priorità interne che incoraggiano un clima di successo senza apparire arrendevoli. Xi vuole evitare distrazioni, tanto più quelle che danneggiano la crescita, per consolidare il suo potere - e la sua immagine di leader autorevole - in vista del Congresso del Partito comunista cinese in autunno. Trump ha fatto di America First e dell’abilità di negoziatore la ragion d’essere del suo mandato. Potrebbe adesso oltretutto approfittare d’una maggior popolarità tra gli americani della Cina, salita al 44% dal 37% di un anno fa, secondo il Pew Center.

Trump, con altrettanta certezza, ha ripetutamente scosso gli abituali protocolli diplomatici con Pechino. Ma di recente, dopo aver fatto marcia indietro su un’iniziale messa in dubbio della “One China” policy che non riconosce Taiwan, ha anche ammorbidito la critica politica a Pechino sui diritti umani e sulle rivendicazioni nel Mar cinese meridionale.

Il nodo di Pyongyang, tuttavia, appare ancora irrisolto: per Pechino è una pedina strategica nella penisola coreana e Xi non intende destabilizzare il suo regime. Per gli Stati Uniti l’escalation dei progetti atomici è una seria minaccia alla stabilità internazionale e la Casa Bianca preme affinché Pechino chiuda i rubinetti delle sue aziende verso la Corea del Nord. Se il disgelo economico sarà sufficiente, se Washington e Pechino troveranno la misura su Pyongyang, rimarrà poi l’ultimo, grande test: Trump è atteso alla prova di apparire davvero presidenziale nel più importante vertice bilaterale dalla sua giovane Casa Bianca.

