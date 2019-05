Giappone: a Yokosuka l'Accademia interforze forgia i nuovi ufficiali

Quattrocentosessantotto nuovi allievi - selezionati tra un numero dieci volte più grande - di cui 64 donne (e 27 provenienti da nove Paesi asiatici): dalle loro fila uscirà il nerbo degli ufficiali della Forze di Autodifesa giapponesi.

La National Defense Academy ha inaugurato l'anno accademico con una elaborata cerimonia di inclusione delle nuove leve di futuri candidati al ruolo di ufficiali, che non dovranno sostenere costi di frequenza e anzi riceveranno un discreto stipendio mensile. Presso la vasta sede su una collina della penisola di Miura, a sud di Yokosuka (70 chilometri da Tokyo), l'Accademia interforze rifondata nel 1952 ha cominciato a ospitare i nuovi cadetti all'inizio di aprile, come fanno le aziende e le istituzioni pubbliche di un Paese in cui, come ogni avvio di annata fiscale, quasi 900mila giovani in un sol colpo vengono assunti nello stesso giorno.



Lo ha fatto tre settimane dopo un'altra cerimonia formale e pirotecnica: quella di fine corso per i neolaureati, alla quale avevano partecipato il premier Shinzo Abe e la ministra della Difesa Tomomi Inada. Nell'occasione, Abe aveva sottolineato la sua volontà di rafforzare l'apparato difensivo del Giappone alla luce di un contesto internazionale della sicurezza che sta diventando più' difficile e potenzialmente pericoloso. Inada aveva altresì parlato esplicitamente della scarsa chiarezza sulle intenzioni della Cina, riferendosi in particolare alla crescente assertività di Pechino nel Mar cinese orientale e meridionale.

I neocadetti si sono anzitutto schierati nel vasto auditorium dell'Accademia, dove il presidente Ryosei Kokubun ha tenuto loro un discorso incentrato piuttosto sull'immagine e il ruolo positivo delle Forze di Autodifesa nella societa' giapponese, citando le benemerenze acquisite presso l'opinione pubblica per gli interventi in occasione di calamita' naturali, a partire dallo tsunami del marzo 2011. Difesa del Paese in tandem con un contributo fondamentale alla societa': il messaggio a giovani che diventeranno elite appare andare al di la' dei valori specificamente militari. A guardare i giovani allievi, si nota che non pochi non hanno l'aria di “massicci”, come si direbbe in gergo militare: c'e' chi sembra il prototipo dell'”otaku” o “nerd”, occhialuto e fisicamente non proprio marziale. D'altra parte, e' ormai assodato che per le esigenze della Difesa ormai un genietto dell'informatica puo' valere di piu' di uno spavaldo Capital Fracassa. Chissa, pero', come se la caveranno i ragazzi meno fisicamente dotati nel “botaoshi”, lo spettacolare gioco di forza caratteristico dell'Accademia.



La cerimonia e' proseguita all'aperto con una grande parata in cui i membri dell'Accademia hanno accolto i nuovi venuti. Tra ciliegi in fiore e mezzi aerei che sfrecciano nell'aria, i plotoni sfilano in formazioni compatte al suono delle marcette militari, fino all'esibizione finale quasi acrobatica della compagnia fucilieri. Una piccola dimostrazione di efficienza per i futuri pilastri di Forze di autodifesa, che per fortuna da oltre sette decenni non sono state mai sottoposte a un vero test operativo. Nessun giapponese in divisa ha sparato o e' morto in conflitto dalla fine dell'ultima guerra. Non e' detto, pero', che sarà sempre e ancora cosi': nuove leggi promosse dall'esecutivo Abe hanno ampliato le possibilità di intervento all'estero e le regole di ingaggio per i casi di partecipazione a missioni internazionali e per l'eventuale difesa di alleati sotto attacco.

