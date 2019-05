Siria, il Pentagono prepara azioni militari. Trump incontra Xi Jinping

Protesta a Parigi, oggi in place de la République, dopo l’attacco chimico in Siria (Afp)

NEW YORK - Donald Trump, impegnato a rivedere la sua incerta politica estera dal Medio Oriente all'Asia, studia opzioni per nuovi interventi militari in Siria in risposta all'attacco con armi chimiche attribuito al regime di Assad sostenuto dalla Russia. Il presidente ha incaricato il Segretario alla Difesa James Mattis di presentare al più presto raccomandazioni per rappresaglie contro Damasco. E ha già cominciato a informare della strategia in preparazione gli esponenti del Congresso.

La mossa di Trump, che potrebbe gelare i rapporti e qualunque ipotesi di cooperazione con Mosca, è giunta assieme alla conferma che la sostanza letale e vietata utilizzata nella strage in Siria è il Sarin. Il ministero della Sanità della Turchia ha condotto le prime tre autopsie sulle 70 vittime, tra i quali bambini, e annunciato le conclusioni. Pressioni per agire, seppure in un contesto multilaterale, sono arrivate anche dall'ala “internazionalista” del partito repubblicano: i senatori John McCain e Lindsey Graham hanno chiesto la formazione di una coalizione per «eliminare le capacità aeree di Assad». Trump ha ripetutamente denunciato la politica del predecessore Barack Obama contro Damasco come debole, ma allo stesso tempo è un grande scettico dell'impegno all'estero, Siria compresa, e dei rischi di rimanere coinvolto in avventure militari o umanitarie.

Il presidente, in attesa del responso del Pentagono, è poi volato in serata in Florida per iniziare, presso il suo resort di Mar-a-Lago, il più importante vertice bilaterale dal suo debutto alla Casa Bianca, con il leader cinese Xi Jinping. Un vertice di due giorni all'ombra di un'altra, sempre più urgente crisi internazionale da disinnescare, quella creata dalla minaccia nucleare della Corea del Nord. Il summit è cominciato con una cena e, soprattutto, niente mazze da golf. Omaggio simbolico alle tradizioni nei rapporti tra i due paesi: il golf è aborrito da Pechino dai tempi di Mao come sport “per miliardari” - e Xi preferisce comunque il calcio. Ma questa volta Trump prova a riporre anche figurativamente quelle e altre “mazze”: il vertice è diventato un ulteriore test della rivoluzione incompiuta in atto nella politica estera della Casa Bianca.

In discussione, nei due giorni di summit, sono certo parziali disgeli economici e forse commerciali ma la grande incognita è una discussione più aperta di atteggiamenti finora ai ferri corti su Pyongyang, protagonista di ripetuti lanci di prova di missili balistici. Xi, considerato dagli americani un duro e “patrono” della Corea del Nord, non è forse la cavia ideale per una correzione di rotta in corsa. Il precipitare degli eventi, però, non lascia scelta all'amministrazione.

Trump appare impegnato a riconsiderare le priorità all'insegna di un maggior realismo dopo aver riportato in auge nella cerchia dei collaboratori i “professionisti”, da Mattis del Pentagono al Consigliere per la Sicurezza Nazionale HR McMaster e al Segretario di Stato Rex Tillerson. McMaster ha ottenuto l'esautoramento dello stratega populista e isolazionista Steve Bannon, che ha minacciato di rassegnare le dimissioni, dal cuore dei preparativi delle strategie americane, il National Security Council. Anche se gli analisti avvertono che ascoltare nuovi consigli non equivale ad avere già pronte chiare risposte o decisioni di politica estera. Tillerson, reduce già da una missione diplomatica in Asia e Cina, sta a sua volta alzando il suo profilo e sarà a Mosca la prossima settimana per fare i conti con un clima nuovamente teso tra i due Paesi.

La riduzione dell'influenza dell'entourage più controverso, inesperto e radicale vicino a Trump è parsa ancora più chiara con la rinuncia del responsabile della Commissione Intelligence della Camera - il deputato Devin Nunes, un fedele del presidente - a gestire l'inchiesta parlamentare sulle relazioni di collaboratori di Trump proprio con Mosca. A ostacolare il “reset” ci sono invece tuttora carenze di fondo che affliggono la Casa Bianca: la facilità a prese di posizione estemporanee da parte di Trump e i ritardi in centinaia di incarichi e nomine nell'apparato diplomatico e di sicurezza. Un esempio su tutti: mancano tuttora ambasciatori a Mosca e a Pechino.

