A Tokyo premiati i migliori oli extravergine

Un evento che e' diventato importante non solo per gli appassionati, ma soprattutto per gli importatori, come punto di riferimento per individuare i “benchmark” della qualità: il concorso internazionale di olio di oliva Japan Olive Oil Prize (JOOP), giunto alla sua quinta edizione, si e' ormai affermato come uno dei principali concorsi internazionali. Organizzato dalla Camera di Commercio italiana in Giappone dal 2013, ha come obiettivo quello di dare riconoscimenti e visibilita' ai migliori oli extra vergine di oliva di ogni provenienza, stimolando e pubblicizzando l'impegno delle imprese nel continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti.



Il JOOP conta su una giuria di cinque giudici certificati e di caratura internazionale, supervisionati da Pietro Paolo Arca, tecnologo alimentare, giudice da vent'anni alla Competizione BIOL dell'olio organico e da ventiquattro anni della Competizione nazionale Montiferru, e capo panel della Los Angeles Olive Oil competition. Quest'anno dopo un'analisi sensoriale rigorosa di oltre 150 oli - effettuata dalla giuria in modo anonimo, ossia senza conoscerne l'origine, con decisioni all'unanimita' - sono stati proclamati i vincitori del JOOP - 26 prodotti di eccellenza - tra oli provenienti da Italia, Francia, Nuova Zelanda, Turchia, Spagna, Grecia, Croazia e Stati Uniti.



A sottolineatura della rilevanza dell'evento, sono intervenuti ambasciatori o consoli di vari Paesi. “L'olio d'oliva è sempre stato alla base della dieta mediterranea, una delle più salutari al mondo. Per questo motivo è importante promuovere il suo utilizzo in altri Paesi, come il Giappone dove l'attenzione per la qualità e il benessere sono valori alla base della cultura tradizionale. Sono iniziative come il JOOP che permettono ai migliori produttori di affermasi in mercati come questo”, ha detto il nuovo ambasciatore italiano Giorgio Starace.



“Nonostante l'annata difficile, data la scarsa produzione per problemi sia climatici sia di parassiti, è stato arduo dover scegliere i vincitori tra tutti gli oli di altissimo livello che hanno partecipato al concorso: un terzo dei campioni ha quindi avuto riconoscimenti“, ha detto Pietro Paolo Arca. Yamada Michiyo, che quest'anno sarà la prima capo panel giapponese alla competizione dell'olio di oliva di New York, conferma “l'essere riusciti a raccogliere gli oli di oliva di più alto livello da tutto il mondo dimostra quanto i produttori siano ormai consapevoli dell'importanza di un premio con il JOOP per affermarsi con successo sul mercato internazionale e in particolare, quello giapponese”.

Le categorie di oli premiati sono: strong, medium e delicate. Esistono inoltre dei premi speciali riservati agli oli biologici, monocultivar, DOP/IGP, BLEND. Sono stati inoltre selezionati i migliori oli per ciascun Paese partecipante. Tra i premiati, anche un giapponese che produce olio in Toscana, Masashi Kuriki: “Sono riuscito a realizzare un blend speciale per il Giappone. Qui dentro, in questa bottiglia, c'e', in un certo senso, il Giappone. Un sapore nostalgico che i giapponesi posso riconoscere, anche se non posso spiegarlo esattamente”, dice brandendo “O di Olio” biologico della azienda agricola I Sergenti di Reggello (bronzo nella categoria Medium). A parere di Kuriki, c'e' spazio per una espansione del mercato dell'olio mediterraneo anche nella cucina giapponese, specie in abbinamento ai legumi e al tofu.

I principali vincitori del JOOP (Japan Olive Oil Prize)

Categoria light. Oro: Società Agricola Fonte di Foiano, Riflessi.

Argento: Azienda Agricola Marina Palusci, OlioMani. Bronzo: Azienda Agricola Agraria Viola, Colleruita.

Categoria medium. Oro: Massimo Mosconi Emozioneolio, Menage a Trois.

Argento: Azienda Agricola Donato Conserva, MIM. Bronzo: Azienda Agricola i Sergenti , O di Olio.

Categoria strong. Oro: Azienda Agricola Quattrociocchi Americo, Olivastro.

Argento: Azienda Agricola Le Tre Colonne, Coratina. Bronzo: Intini Monocultivar Coratina.

