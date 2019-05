Raid in Siria, per una notte Trump riconquista gli storici alleati

I missili di Donald Trump contro la base aerea siriana di Al Shayrat salveranno molte vite di civili, comprese quelle dei bambini che il dittatore Bashar Assad non si è mai fatto problemi ad assassinare anche senza gas nervino e che il presidente americano recentemente ha deciso di non far entrare negli Stati Uniti. È un’azione militare limitata, questa di Trump, ma certamente Assad d'ora in avanti non potrà più usare quelle piste per far decollare gli aerei e bombardare i suoi sudditi. Questo è il primo effetto, ampiamente positivo, dell'azione trumpiana, arrivata a sorpresa rispetto alle dichiarazioni anti interventiste degli anni scorsi e di pochi giorni fa quando il suo Segretario di Stato, Rex Tillerson, in una conferenza stampa in Turchia ha detto, come un Di Battista qualunque, che il destino di Assad deve essere deciso dai cittadini siriani.

Anche se il più importante, non è il solo effetto positivo. Trump ha dato l'ordine di lanciare 59 missili in Siria poco prima di una cena con il presidente cinese Xi Jinping, e la cosa non può che aver messo in guardia il suo interlocutore. Inoltre ha mandato un segnale non banale a nordcoreani, iraniani e anche ai russi, che cominciavano a godere della libertà d'azione lasciatagli dalla filosofia America-first-e-del-resto-del-mondo-non-ci-interessa-nulla di Trump. Infine, in una sola notte ha ricompattato il tradizionale asse atlantico, mettendo di nuovo d'accordo gli alleati europei e quelli mediorientali, arabi e israeliani.

Dopo mesi di diffidenze e di preoccupazioni basate sui fatti e sulle prime azioni, l’America è tornata a guidare il mondo libero e Trump ad essere un tradizionale presidente capace di chiudere il discorso alla nazione spiegando che «quando l’America si schiera dalla parte della Giustizia, la Pace e l’Armonia prevalgono».

Per una notte, siamo tornati alla normalità. Ma siamo sicuri che questa sia una svolta strategica e irreversibile? Siamo certi che l’isolazionismo da America First sia stato abbandonato per un più tradizionale interventismo da poliziotto del mondo? No, non possiamo esserne sicuri, con Trump non si è mai sicuri di niente, non è un ideologo, non sa nemmeno che cosa sia l’ideologia, non deve difendere nessuna posizione politica e vive con naturalezza nel mondo volatile dove ciò che si è detto il giorno prima può essere contraddetto da una cosa fatta il giorno dopo senza creare alcun tipo di problema. Trump governa come twitta. Fa e scrive senza preoccuparsi delle conseguenze, anche perché quello che fa e scrive potrà essere sempre cancellato o superato da un'azione di 59 Tomahawk o da un testo di 140 caratteri.

Ci sono molti elementi che invitano a sostenere la tesi che questa sia soltanto una mossa dimostrativa, da grandissimo show man, anche al netto delle reali preoccupazioni di politica interna a causa delle inchieste sui rapporti con Mosca, del fallimento dell'abolizione della riforma sanitaria di Obama, delle prossime elezioni suppletive in due collegi repubblicani della settimana prossima e del caos dentro l'Amministrazione per il doppio rimpasto in 77 giorni nel team di Sicurezza nazionale. Le ultime notizie da Washington, peraltro, raccontano di un possibile doppio licenziamento nelle stanze più vicine allo Studio ovale: il chief of staff Reince Priebus e lo stratega principe Steve Bannon, già fatto fuori dal team di Sicurezza Nazionale, sarebbero in clamorosa uscita a vantaggio dell'influenza e degli uomini del genero in capo Jared Kushner.

A rinforzare l’idea dello «stare calmi perché Trump è sempre Trump e non ha nessuna intenzione di cambiare dottrina e di guidare il mondo libero come un tradizionale presidente americano» ci sono ovviamente le decine di dichiarazioni del commander in chief e la filosofia suprematista impressa da Bannon al marchio politico Trump, quella per cui molti dei suoi fan europei si sono sentiti traditi dall'attacco missilistico contro Assad.

Ma questa idea razionale non tiene conto di un aspetto psicologico apparentemente superfluo, perché impolitico, ma che trattandosi di Trump invece potrebbe essere decisivo: al di là dei toni da spaccone politicamente scorretto, anche nella sua vita precedente da socialite mal sopportato dai salotti newyorchesi, Trump vive per farsi accettare come un pari anche dai bersagli dei suoi attacchi più grossolani. Trump non è un conservatore evangelico, non è un uomo comune del midwest, non è un montanaro degli Appalachi che se ne frega dei giudizi della chattering class intellettuale, di che cosa pensano a Hollywood e nei circoli che contano di Manhattan. Trump, al contrario, è un membro di fatto di quell'élite americana che tanto osteggia.

È uno che si agita vistosamente per farsi accettare dai suoi simili e che finisce per alzare irriguardosamente i toni, e quindi per allontanarsi dal club, ogniqualvolta i soggetti del suo desiderio lo respingono. Per questo, attenzione alle reazioni di queste ore: per la prima volta, Trump riceve il sostegno, la solidarietà e il rispetto dei leader presentabili dello scacchiere internazionale. Gli alleati gli dicono bravo e i nemici storici dell’America iniziano a temerlo. Per una notte, amici e nemici gli riconoscono che con lui l'America è tornata a guidare il mondo libero contro le forze della reazione. E se è vero che presto si libererà dell'impresentabile Bannon, come ha già fatto del generale Flynn che flirtava con le teorie della cospirazione, il tentativo di cambiamento radicale potrebbe davvero esserci. Solo un tentativo, ovviamente, e chissà quanto duraturo, perché stiamo comunque parlando di Trump.

