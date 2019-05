Premio Pulitzer al reporter del Post che ha indagato sulle fondazioni di Trump

Il reporter del Washington Post David Fahrenthold è tra i vincitori quest'anno del premio Pulitzer, il maggiore riconoscimento nell'ambito giornalistico, per la sua inchiesta sulle fondazioni benefiche del tycoon. Nella categoria 'servizio pubblico' il premio è andato al New York Daily News e a ProPublica per un'inchiesta sugli abusi del dipartimento di Polizia di New York nei confronti delle minoranze, mentre al New York Times vanno riconoscimenti per tre categorie: fotografia per 'breaking news', Esteri e approfondimenti.

'Sweat' di Lynn Nottage si aggiudica il premio Pulitzer per il teatro. L'opera esamina la chiusura delle fabbriche in Pennsylvania con le conseguenti ripercussioni sociali di violenza e povertà. Il comitato Pulitzer ha anche insignito il New York Times con tre diversi riconoscimenti. 'Angel's Bone' di Du Yun vince il Pulitzer per la musica, mentre 'Blood in the Water: The Attica Uprising of 1971 and its Legacy' di Heather Ann Thompson quello per la storia.

