Brucia dopo gli scontri il campo profughi di Grande-Synthe

Un enorme incendio ha devastato durante la notte il campo profughi di Grande-Synthe a Dunkirk (Dunkerque, la città da dove si imbarcarono le truppe inglesi e francesi scampate nel 1940 all’invasione hitleriana), nel nord della Francia: le fiamme sono divampate qualche ora dopo scontri tra circa 150 migranti che avevano causato cinque feriti, tre dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Secondo le autorità il rogo e' collegato agli scontri.



Centinaia di migranti sono stati evacuati dal campo aperto l'anno scorso da Medici senza frontiere, che ne ospita fino a 1.500. La polizia in tenuta antisommossa è intervenuta per sedare gli scontri, che secondo la testimonianza di un migrante hanno coinvolto afghani e curdi. Per il momento non si segnalano feriti a causa dell'incendio.



Unico in Francia, quello di Grande-Synthe era considerato un campo modello, interamente finanziato da Medecins Sans Frontières (Msf) e dal sindaco, Damien Carme. Costruito nel rispetto delle norme internazionali, il mini-villaggio era composto da circa 300 capanne in legno isolate dal freddo. Dopo mesi di aspri negoziati, Msf e comune erano riusciti ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura nel marzo del 2016.



Sui 2,7 milioni di euro di spesa lo Stato non sborsò neanche un centesimo: 2 milioni arrivarono dalle casse di Medecins sans frontières e il resto venne dal municipio. Il primo campo umanitario di Msf sul territorio francese rispondeva ai dettami dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati, con servizi sanitari, corrente elettrica, cucina collettiva, illuminazione pubblica e nessuna barriera. Da molti venne salutato come un esempio, tanto che il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, si era ispirata a Grande-Synthe per il campo umanitario aperto da qualche mese nel nord di Parigi.

Contrariamente a Calais, a Grande-Synthe non c'erano controlli o registrazione delle impronte digitali. Dopo la chiusura della 'Giungla' alcuni si trasferirono qui costretti a dormire nelle cucine. Pare sia stato proprio questo a scatenare le tensioni tra comunità curda e afgana.

© Riproduzione riservata