Germania: perché i giovanissimi preferiscono Merkel

In Germania «in tempi di incertezza i giovani scelgono la stabilità e la continuità» dice l’esperto di sondaggi. Così, diversamente dai coetanei francesi, attratti dal partito anti-establishment di Marine Le Pen, quasi la metà dei ragazzi tedeschi che a settembre andrà al voto per la prima volta sceglie “die Mutti” (la Mamma), quella Angela Merkel con la quale sono praticamente cresciuti. Il sondaggio dell’istituto Forsa condotto per Stern dà alla cancelliera il 47% di consensi tra i votanti nella fascia di età 18-21 anni. Al suo rivale socialdemocratico Martin Schulz va invece il 29 per cento.

Popolare tra i nuovi elettori

Il successo di Merkel tra i nuovi elettori risulta superiore al consenso nella generalità degli elettori dove la leader della Cdu ha un sostegno del 43% a fronte del 32% di Schulz. «I giovani - commenta Manfred Güllner, direttore di Forsa - conoscono la cancelliera, con la quale sono cresciuti, ma non il candidato Schulz». Merkel in effetti corre per un quarto mandato e dopo quasi dodici anni al governo, i sondaggi mostrano un elettorato poco propenso al cambiamento. La Germania, certo, non ha i problemi economici della Francia o di altri grandi Paesi della zona euro. Nell’ultimo decennio ha continuato a crescere, assorbendo meglio dei partner europei i colpi della grande crisi economico-finanziaria. Quest’anno il Pil dovrebbe aumentare dell’1,5% e la disoccupazione giovanile resta la più bassa dell’Unione europea, inchiodata al 6 e mezzo per cento.

In Francia molti giovani con Le Pen

In Francia, invece, sempre stando ai sondaggi, la destra di Le Pen ha un serbatoio elettorale di tutto rispetto proprio tra i giovanissimi. Secondo una recente rilevazione dell’istituto Ifop, il Front National raccoglie quasi il 30% nella fascia di età 18-24 anni, mentre il candidato centrista Emmanuel Macron è al 28% e François Fillon, della destra repubblicana, raccoglie solo il 9 per cento. In controtendenza, peraltro, non solo rispetto ai giovani tedeschi ma anche ai coetanei britannici (che hanno votato a grande maggioranza per rimanere nella Ue) e statunitensi (contrari alla destra di Donald Trump).

In Germania il partito anti-immigrati e antieuropeo Alternative für Deutschland si ferma - secondo l’istituto Forsa - all’8 per cento e ha visto di recente un calo di consensi. La Cdu - formazione della cancelliera - e la gemella bavarese Csu sono al 36%, sei punti avanti rispetto all’Spd di Schulz. I liberaldemocratici dell’Fdp dovrebbero farcela a superare lo sbarramento del 5% e tornare al Bundestag dal quale rimasero eslcusi nel 2013. Tra le varie possibili coalizioni di governo - ce n’è anche una chiamata Ampelkoalition (semaforo), formata da Spd (rosso), Fdp (giallo) e Verdi, la più probabile resta sempre la Grande coalizione tra socialdemocratici e Cdu, attualmente al governo.

Sempre che dalle urne non arrivino sorprese, come può accadere - in Germania come in Francia - quando il 23% degli elettori non ha ancora deciso o non intende votare.

