Inflazione stabile a Londra ma è solo una pausa nella corsa dei prezzi

LONDRA - L’inflazione britannica si conferma a livelli record dal settembre 2013, stabilizzandosi per il secondo mese di fila a 2,3%, oltre quindi il target del 2% fissato dalla Bank of England. Il dato era atteso ( la forbice del consenso degli analisti oscillava fra l’ 1,9% e il 2,5%), ma si riafferma anche la sensazione che sia solo una tappa della rapidissima crescita dei prezzi al consumo che Londra sta vivendo dal giorno del referendum sulla Brexit, quando l’inflazione era una frazione del dato di oggi.

L'INFLAZIONE BRITANNICA

Var. % annua dei prezzi. (Fonte: Ufficio naz. di statistica)

La previsione degli economisti, condivisa anche dalla BoE, è che entro la fine dell’anno raggiungerà il vertice. C’è chi immagina – Scotiabank – lo sfondamento del 3 fino al 3,3 per cento. A scatenare la ripresa dell’inflazione è stata la svalutazione della sterlina che sta innescando una dinamica preoccupante per le prospettive di crescita del Regno Unito (il pound è arrivato a perdere il 17% sul dollaro anche se ora è a quita 12% circa).

“Il dato si conferma a livelli record (2,3%), il giorno del referendum era una frazione di oggi”





A sostenere lo sviluppo, storicamente, in Gran Bretagna sono i consumi interni che per mesi sono rimasti elevati nonostante i timori e le incertezze della Brexit. Per la prima volta c’è ora una battuta d’arresto con le vendite al dettaglio – non alimentari – in contrazione dello 0,8% a conferma che la Brexit incomincia a farsi sentire inducendo i britannici a frenare la spesa. Non quella alimentare, tuttavia, che è aumentata dell’1,2 per cento. I prezzi di food and beverages sono cresciuti a causa dell’inflazione e inducono i consumatori a orientarsi sui beni essenziali, riducendo la spesa nelle high street. Sintomatica anche la dinamica della spesa per il carburante cresciuta del 16% nel marzo scorso rispetto allo stesso mese del 2016.

Il contesto economico del Regno comincia, dunque a mutare lungo un percorso che i più ritengono sarà non troppo rapido, ma in una sola direzione: aumento dell’inflazione e calo dei consumi non food. In un quadro del genere resta da vedere quali saranno le scelte di politica monetaria della Boe, se, cioè, Mark Carney sceglierà di mantenere gli stimoli e in che misura oppure se alzerà i tassi per contenere l’inflazione.



© Riproduzione riservata