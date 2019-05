Passeggero portato via di peso, bufera su United a Wall Street

Non sono passate nemmeno 24 ore dalla sua pubblicazione sul cyberspazio che uno dei video postato su YouTube di un malcapitato passeggero della United Airlines trascinato di peso fuori dall'aereo a causa di overbooking è stato già visto centinaia di migliaia di volte. In rete sui social media, ma non solo, si è scatenata un’ondata di critiche contro la compagnia aerea Usa. Il passeggero rimosso dalla polizia è un cittadino cinese e la Cnn ha commentato oggi che «un disastro nel campo delle pubbliche relazioni per la United Airlines si sta trasformando in un incidente internazionale in uno dei suoi mercati più importanti».

LA BUFERA SU UNITED ARRIVA IN BORSA

Quotazione del titolo United Airlines alla Borsa di New York

La risposta del ceo Oscar Munoz

Duramente criticata dai media anche la risposta dell'ad di United Oscar Munoz, il quale si è scusato usando però un termine secondo molti poco appropriato, riferendo di avere «risistemato» questi passeggeri.



L’incidente ha innescato una giornata di forti ribassi per United Continental, che ha ceduto quasi il 4% sulla scia dei problemi, per lo più reputazionali. Munoz, in una lettera ai dipendenti, ha spiegato che gli addetti della compagnia aerea «hanno seguito le procedure prefissate» e ha definito il passeggero «disturbatore e aggressivo».

La ricostruzione dei fatti

United ha dovuto chiedere a vari passeggeri già imbarcati sul volo da Chicago a Louisville di scendere appunto per overbooking, offrendo loro risarcimenti, e uno di questi si è rifiutato di farlo. Munoz, che si è schierato apertamente con i dipendenti, ha spiegato che i membri dell'equipaggio hanno chiesto al passeggero di scendere, ma lui «ha alzato la voce e ha rifiutato di scendere», diventando «sempre più aggressivo» man mano che gli veniva chiesto nuovamente di lasciare l'aereo.

A quel punto gli agenti della sicurezza «non hanno avuto altra scelta che assistere l'equipaggio nel prelevarlo dall'aereo», appunto trascinandolo visto che «continuava a fare resistenza».

Il titolo di United a metà pomeriggio cedeva il 3,7% a 68,9 dollari per azione, poco sopra il minimo di giornata di 68,7 dollari. La capitalizzazione er scivolata a 21,6 miliardi.

