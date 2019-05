Putin: in arrivo altre provocazioni chimiche in Siria

Rimasto in silenzio dopo l’attacco missilistico americano di venerdì scorso in Siria, Vladimir Putin ha colto l’occasione della conferenza stampa accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiarire la propria posizione: preparando così lo scenario per l’arrivo del segretario di Stato americano, Rex Tillerson, in visita a Mosca martedì e mercoledì. A conferma che questa si presenta come una delle missioni più delicate nella storia della diplomazia americana.

La Russia, ha detto Putin, ha in mano le prove che in Siria qualcuno sta preparando nuove provocazioni contro il regime di Bashar Assad: chiaramente catalogando così come “provocazione” quanto avvenuto il 4 aprile, l’attacco chimico su un villaggio siriano della provincia di Idlib controllato dalla guerriglia, Khan Sheikhun. Dove il gas sarin ha ucciso più di 70 persone, in gran parte bambini. Attacco imputato ad Assad dagli Stati Uniti, che all’alba del 7 aprile hanno lanciato 59 missili Tomahawk sulla base siriana da cui sarebbero partiti i jet di Damasco.

«Abbiamo informazioni da più fonti - è la versione di Putin - che si stanno orchestrando provocazioni simili, non posso chiamarle diversamente, anche in altre regioni della Siria, e tra queste nei sobborghi a sud di Damasco, dove si preparano a piazzare una qualche sostanza, per dare poi la colpa alle autorità siriane».

Putin ha poi richiesto un’indagine su quanto avvenuto a Idlib, e ha consigliato agli Stati Uniti di astenersi da ulteriori interventi, ricordando che una campagna simile in Iraq ha provocato la comparsa dello Stato Islamico sulla scena internazionale. Putin ha proposto ufficialmente il coinvolgimento nell’inchiesta degli esperti dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw), con sede all’Aja: è a loro che dopo le intese del settembre 2013 venne affidata la verifica dello smantellamento degli arsenali chimici di Assad. Per il quale Putin si era fatto garante.

Spostando l’attenzione sull’intervento degli Stati Uniti in Siria, Putin ha affermato che l’attacco di venerdì scorso «ricorda gli avvenimenti del 2003, quando i rappresentanti Usa mostrarono all’Onu le cosiddette armi chimiche rinvenute in Iraq». Preludio, ha continuato il presidente russo, della campagna militare in Iraq, «conclusa con la distruzione del Paese, la crescita della minaccia terroristica e la comparsa dell’Isis sulla scena internazionale, né più né meno».

Quanto ai Paesi europei, secondo il presidente russo il loro appoggio all’intervento americano in Siria tradisce il tentativo di appianare le divergenze con l’amministrazione Trump, servendosi dell’idea di un «nemico comune»: «La Siria, la Russia. Ottimo! Siamo pronti a sopportare. Soltanto, speriamo che malgrado tutto da questo possa uscire una qualche tendenza positiva, di collaborazione reciproca».

© Riproduzione riservata