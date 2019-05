«La carestia peggiore dal 1945». L’allarme Africa della Croce Rossa

Mentre il mondo ascolta con timore la guerra di parole fra il presidente Trump e la Nord Corea e gli sviluppi poco amichevoli tra Stati Uniti e Russia su Siria, sorte di Assad e armi chimiche, l’Africa affronta in silenzio «la carestia più grave dal 1945». Se si tira una linea che parte dal Nord della Nigeria, tocca il lago Chad, quindi Sud Sudan e arriva in Somalia, si ha un’idea almeno geografica delle migliaia di uomini, donne e bambini annientati dalla mancanza di cibo e di acqua nelle zone centrali e orientali del continente. La linea di fame e sete continua in Yemen, Paese devastato dalla guerra civile e regionale che va avanti dal 2015 ma nasce dalle rivolte del 2011.

Mentre ancora qualcuno dibatte il se, il cambiamento climatico è qui un fatto compiuto, le conseguenze devastanti, racconta da Abidjan Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa italiana e vicepresidente della Federazione internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Francesco Rocca è in Costa d’Avorio per la conferenza panafricana che si tiene ogni quattro anni e chiude oggi, si intitola «Investire in Africa», dà l’idea di progetto, le organizzazioni umanitarie sono invece state costrette a trattare un’emergenza mondiale, un’ecatombe silenziosa. Mentre parliamo al telefono con il presidente Rocca, l’alto commissiario Onu per i rifugiati Filippo Grandi incontra il ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel a Berlino. Su Twitter aumentano i post con la parola «famine». Che non è solo mancanza di cibo ma soprattutto di acqua potabile.

1 famine, 3 threats of famine: 30 mln people severely food insecure – @FAOnews http://bit.ly/2o1ZXac – United Nations(UN)

L’Onu ha lanciato il numero spaventoso: 20 milioni di persone a rischio. Stavolta quattro Paesi contemporaneamente sono colpiti da carestia e siccità. E adesso inizia l’estate, la stagione delle migrazioni.

In questi giorni abbiano discusso di come rafforzare il nostro sistema di aiuti nelle zone di origine, transito e arrivo e anche di strategie di comunicazione: vogliamo far capire che l’Europa non è l’Eldorado che molti si aspettano. Vorrei però precisare che questi venti milioni non sono tutti alle nostre porte. La maggior parte muore di fame. Tutti i discorsi che si fanno in Europa sono adesso in chiave sicurezza invece moltissimi muoiono qui e la soluzione sarebbe semplice: un piano straordinario di aiuti che nessuno sembra intenzionato a varare. I governi europei non fanno nulla, i governi africani fanno quello che possono. Il tema viene presentato in modo falsato solo in chiave sicurezza: finora gli arrivi del 2017 sono più o meno uguali ai primi tre mesi del 2016: circa 16-17 mila. Le rotte rimangono quelle tradizionali, le coste libiche prima di tutto, non vedo un trend di arrivi che aumenterà molto quest’anno.

A report from the famine declaration zone in #SouthSudan where @ICRC is providing seeds and tools today so Thonyor… https://twitter.com/i/web/status/852119615740227585 – ICRC Africa(ICRC_Africa)

Il disinteresse per l’Africa, conseguenza anche del ripiegamento in se stesse delle società occidentali, con la nuova Casa Bianca che da poco ha deciso di tagliare i programmi di aiuti internazionali, si unisce a una diffusa ignoranza. Rocca spiega la differenza tra Africa occidentale e orientale e l’importanza di governi locali stabili che diano almeno una prospettiva: chi ha un minimo di speranza resta, non si avventura sui barconi.

Ci sono paesi poveri come Kenya ed Etiopia, il primo a nord soffre la stessa carestia della Somalia, eppure da lì non si scappa. Perché chi vede anche un minimo miglioramento, anche lento ma progressivo, decide di restare. I migranti cosiddetti economici sono davvero solo una parte del problema.

In Somalia la situazione più disperata: c’è Boko Haram (i terroristi islamisti versione africana del califfato) e c’è la carestia.

La carestia si salda al terrorismo e ai gruppi radicali che ora usano colpire operatori umanitari come tattica militare per creare sconforto e panico. Lo vediamo in Siria e accade anche qui. Terroristi e gruppi armati impediscono sistematicamente il soccorso umanitario in zone già decimate dalla fame.

La Somalia è il caso limite, la realtà in altri casi è più complicata: l’Uganda è il Paese che nel 2014 ha varato una legge che prevede la galera per gli omosessuali ma è anche il secondo Paese che accoglie più rifugiati dopo il Kenya.

In molte zone il soccorso è impedito da gruppi armati, fazioni che neanche rivendicano e questo peggiora la situazione perché non si sa chi ci ostacola e perché.

Oggi il vertice ad Abidjan approva il documento finale.

Chiederemo una sorta di piano Mashall che non sia solo legato al tema della sicurezza.

#LakeChad crisis – due to hunger, poverty & lack of development – requires investments in agriculture, says… https://twitter.com/i/web/status/851799248467263488 – United Nations(UN)

