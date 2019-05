Ecco il video della «Madre di tutte le bombe» sganciata in Afghanistan

La presidenza Trump si distingue da quella Obama anche nel modo di muovere guerra. In attesa di capire se il primo abbia una strategia o si muova solo come deterrenza ovvero per sottolineare che c’è un nuovo sceriffo in città, salta all’occhio la differenza: Obama ha identificato la sua azione con la guerra dei droni, Trump scarica tonnellate di tritolo. Qui in alto il video della «madre di tutte le bombe». E poche ore dopo l’annuncio che la bomba è stata sganciata, il Pentagono fornisce particolari sulla «Madre di tutte le bombe» che in Afghanistan ha colpito una roccaforte dell’Isis, cioè lo Stato Islamico.

Cosa sappiamo della MOAB

Il Pentagono rende noti altri dettagli: si chiama GBU-43 e arriva dalla Eglin Air Force Base. Durante il test ha creato un fungo, che si poteva vedere a 20miglia di distanza, secondo l’Air Force. Ogni bomba di questo tipo costa circa 26 milioni di dollari, ne sono state prodotte 20 finora quindi l’esercito americano ha speso 314 milioni di dollari per produrre questa arma.

Moab non vuol dire solo Mother of all bombs ma anche Massive Ordinance Air Blast e il suo scopo originario era agire come deterrente nei confronti di Saddam Hussein. Nel 2003 il ministro della difesa Donald Rumsfeld assicurava che questo obiettivo verso il dittatore iracheno era stato raggiunto eccome «alla grande»

La bomba è stata sviluppata in poco tempo a partire dal 2002 per rimpiazzare

BLU-82 Daisy Cutter. La MOAB era più grande dell’ordigno che aveva rimpiazzato e anche più “intelligente” perché dotata di un sistema GPS che le permette di colpire con più precisione.



Questa è comunque la prima volta che è stata usata dal 2002 anno del suo sviluppo.

«Colpiti 82 terroristi Isis»

La super bomba sganciata ieri da un C130 americano sul distretto di Achin della provincia di Nangarhar ha causato la morte di 82 militanti Isis, ha detto oggi pomeriggio il portavoce del governo provinciale, Ataullah Khogyani. In precedenza lo stesso governo provinciale aveva fissato il numero dei militanti uccisi a 36.

La decisione americana di lanciare la GBU-43 è stata motivata dal fatto che “nel momento in cui le perdite dell'Isis crescono, il gruppo utilizza mine, bunker e tunnel per rafforzare le sue difese” ha dichiarato a Kabul il comandante delle Forze Usa in Afghanistan (USFOR-A), generale John Nicholson. In sostanza ha voluto precisare che non c’è nessuna relazione con l’escalation in Nord Corea anche se è difficle non trovare una relazione tra i due scenari.

