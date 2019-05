Nord Corea: siamo pronti a un attacco nucleare. Mosca avverte: possibile test missilistico

La Corea del Nord festeggia oggi il nonno del leader Kim Jong Un, mette in mostra due nuovi supermissili per le strade di Pyongyang, ma non dà segnali del tanto temuto sesto test nucleare. I due missili sono uno a lungo raggio l’altro sottomarino, e sono in grado di trasportare testate nucleari. Il giovane dittatore che sfida l’America di Trump fa sfilare in parata un nuovo supermissile balistico intercontinentale teoricamente in grado di raggiungere gli Stati Uniti. Più lungo dei precedenti, e dipinto con i colori mimetici, l'Icbm, pur se non sperimentato viene visto come concreta minaccia per le coste occidentali americane.



I MISSILI BALISTICI NORDCOREANI

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Reuters, (*) la gittata aumenta riducendo il carico bellico

La tensione fra Stati Uniti e Nord Corea resta alta con il Giappone che prepara un piano di avacuazione per i connazionali a in Corea del Sud e la Cona che fa da paciere. Domani a Seoul, alleato americano che ospita 35mila militari Usa, arriva il vicepresidente Mike Pence, prima tappa di un viaggio che poi lo porterà in Giappone. Il vice del presidente Trump, che invece passerà la Pasqua nel suo resort a Mar-a-Lago, è dunque impegnato in un tour nei due storici alleati della regione, il che fa pensare che nulla succederà nelle prossime ore ma alti militari di Pyongyang continuano a minacciare, e interviene anche la diplomazia russa.

Kim Jong Un oversees #DPRK display of military strength in Pyongyang amid soaring tensions on #KoreanPeninsula – CGTN(CGTNOfficial)

La minaccia

Da Pyongyang continua dunque la guerra di parole con gli Stati Uniti. «Risponderemo a una guerra totale con una guerra totale. Siamo pronti a rispondere con i nostri attacchi nucleari contro qualsiasi attacco nucleare».

Così Choe Ryong-hae, secondo alcuni analisti il secondo più potente ufficiale della Corea del Nord, ha detto che il Paese è pronto ad affrontare qualsiasi minaccia posta dagli Stati Uniti.

Queste dichiarazioni non sono solo propaganda, ma minacce credibili, dice l’ambasciatore russo a Pyongyang, Aleksandr Matsegora. Che ritiene probabile un nuovo test missilistico nel prossimo futuro. «Qualche tempo fa - ha spiegato il diplomatico - quando è stato effettuato il test di un nuovo motore a razzo, Kim Jong Un ha detto che il mondo imparerà come è importante la creazione di un nuovo motore a razzo. Quindi si può dire quasi con certezza che i coreani stanno per dimostrare i loro risultati nella sfera della tecnologia dei razzi».

Se non oggi il test potrebbe essere effettuato il 25 aprile, quando si celebra l’85esimo anniversario della creazione dell’esercito. L’ambasciatore russo ritiene invece meno probabile (ma da non escludere) che la Corea del Nord conduca un nuovo test nucleare, riporta l’agenzia Interfax.

