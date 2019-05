California, spara e uccide tre persone. Ha urlato: «Allahu Akbar»

New York - Ha gridato “Allahu Akbar” prima di arrendersi alla polizia e dopo aver ucciso tre persone a sangue freddo nel giro di pochi attimi. Eppure, per il capo della polizia di Fresno, la città della California teatro della tragedia, non si tratta di un atto di terrorismo. L’uomo protagonista della sparatoria, identificato come il 39enne Kori Ali Muhammad, era ricercato in connessione con un altro omicidio, l'uccisione di una guardia giurata avvenuta giovedì scorso davanti a un motel. Il capo della polizia locale, Jerry Dyer, al momento ha definito il gesto come «un atto di violenza gratuita» perpetrato da un solo responsabile che voleva fare più vittime possibili. Muhammed avrebbe in seguito detto agli inquirenti di «odiare tutti i bianchi».

La sparatoria ha avuto luogo alle 10:45 del mattino ora californiana nel centro cittadino, lungo North Van Ness Avenue e le strade circostanti. Colpi di arma da fuoco si sono ripetuti quattro volte a distanza di pochi secondi. In meno di un minuto almeno sedici proiettili sono stati sparati. Alcuni testimoni hanno indicato che l'uomo ha aperto il fuoco, con una pistola calibro .357, mentre camminava, senza alcuna apparente provocazione e senza fare affermazioni. Ha cominciato sparando a un autista di una società elettrica e ha finito uccidendo un uomo in un parcheggio di una chiesa. Il bilancio della sua strage è stato di tre morti. Lo sparatore è stato poi avvistato da un agente di polizia e a quel punto si sarebbe gettato a terra, arrendendosi.

Il capo della polizia, Dyer, ha indicato che è stato mentre veniva ammanettato e portato via che ha gridato Allahu Akbar, Allah è il più grande. Dyer ha affermato che «la dichiarazione potrebbe dare indicazione di terrorismo, ma non ci sono state simili dichiarazioni giovedì sera quando ha ammazzato la guardia giurata. Quindi non sappiamo perchè oggi abbia detto quel che ha detto». L’Fbi è stata comunque coinvolta nelle indagini per fare luce sulla tragedia.

